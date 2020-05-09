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Gündem

Cenazesi kabul edilmeyen Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için başka bir yol bulundu

Açlık grevi yaparken ölen DHKP-C'li Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek cenazesi, Başakpınar Mahallesi'nde yaşayanların tepkisi üzerine defnedileceği mezarlık yeri değiştirilerek, Halef Hoca mezarlığına gömüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 14:02:00 -
Cenazesi kabul edilmeyen Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için başka bir yol bulundu

Girdiği ölüm orucuna 323'üncü gününde ara vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede 2 gün önce ölen Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesi Kayseri'de gömüldü.

Gökçek'in cenazesi dün akşam saatlerinde Kayseri'ye getirildi. Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'nde oturanlar cenazenin kendi mahallelerinde defnedileceği duyumunu alınca sokağa dökülerek, durumu protesto etti.

Vatandaşların tepkisi sonrası mezalık yeri değiştirildi

Yaklaşık 2 saat eylem yapan vatandaşlar, polisin ikna çabasının ardından dağıldı. Tepkilerin ardından Gökçek'in defnedileceği mezarlık yeri değiştirilerek, Halef Hoca mezarlığında toprağa verilmesi kararlaştırıldı.

Asri mezarlık morguna konulan Gökçek'in cenazesi sabah saatlerinde yakınları tarafından alındı. Yoğun güvenlik önlemleri altında morgdan çıkarılan Gökçek'in cenazesi, polis korteji eşliğinde Talas ilçesindeki Halef Hoca mezarlığına getirildi.

Cenazeye yakınları katıldı

İbrahim Gökçek için mezarlık içinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına İbrahim Gökçek'in babası Ahmet Gökçek, annesi Tüzün Gökçek, tutuklu olan ve cezaevinden izinle çıkarılan eşi Sultan Gökçek ve yakınları katıldı. Namazın ardından İbrahim Gökçek'in cenazesi toprağa verildi.

Polis ekipleri gösteri yapılmasına izin vermedi

Defin sonrası İbrahim Gökçek'in bazı yakınları pankart açarak, slogan atmak istedi. Polis ekipleri gösteri yapılmasına izin vermedi. Gökçek'in ailesi ve yakınları, daha sonra mezarlıktan ayrıldı.

Ölen Grup Yorum üyesinin cenazesini kabul etmediler!
Ölen Grup Yorum üyesinin cenazesini kabul etmediler!

Yerel

Ölen Grup Yorum üyesinin cenazesini kabul etmediler!

 

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