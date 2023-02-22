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İSLAM Cenazesi 8 gün enkaz altında kaldı ama deforme olmadı! Din görevlilerinin anlattıkları tüyleri diken diken etti
İSLAM

Cenazesi 8 gün enkaz altında kaldı ama deforme olmadı! Din görevlilerinin anlattıkları tüyleri diken diken etti

Cansız bedeni 8 gün enkaz altında kalıp deforme olmayan Suriyeli vatandaşın bir Peygamber (sav) aşığı olduğu öğrenildi. Cenazeden etkilenen Din görevlilerinin anlattıkları tüyleri diken diken etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 18:16:00 - 2023-02-22 18:29:05

 Yeniakit.com.tr 

Deprem bölgesinde hizmet eden din görevlileri, 8 gün enkaz altında kalan cansız bedenin deforme olmaması dikkatlerini çekince cenazenin kim olduğunu araştırdı.

Araştırmalar sonucunda vefat eden kişinin Hazreti Peygamber'e (sav) aşık bir Suriyeli olduğu öğrenildi.

Suriyeli vatandaşın Efendimiz Hazreti Muhammed'e (sav) sürekli Na’t-ı Şerif yazdığı belirtildi.

Cenazeden etkilenen din görevlileri, "Allah hiçbirimizi iman ve Kur'an yolundan ayırmasın" diye dua etti.

 

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Yorumlar

Kadir

Maşallah Allah rahmet eylesin Allah cc nun rahmeti gorunuyor

Vanlı mehmet

Suriye düşmanı ......t alçaklara duyrulur suriyeli düşmanı olanın imanı ve ahlagı tartışılır
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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