Cenazesi 8 gün enkaz altında kaldı ama deforme olmadı! Din görevlilerinin anlattıkları tüyleri diken diken etti

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Deprem bölgesinde hizmet eden din görevlileri, 8 gün enkaz altında kalan cansız bedenin deforme olmaması dikkatlerini çekince cenazenin kim olduğunu araştırdı.

Araştırmalar sonucunda vefat eden kişinin Hazreti Peygamber'e (sav) aşık bir Suriyeli olduğu öğrenildi.

Suriyeli vatandaşın Efendimiz Hazreti Muhammed'e (sav) sürekli Na’t-ı Şerif yazdığı belirtildi.

Cenazeden etkilenen din görevlileri, "Allah hiçbirimizi iman ve Kur'an yolundan ayırmasın" diye dua etti.