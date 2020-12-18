"Cenazelerini camilere getirmesinler" demişti: Prof. Ebubekir Sifil'e destek yağdı

Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil'in Türkiye genelinde yapılan Yağmur Duası ile alay etmesine büyük tepki geldi. Özdil'e tepki gösteren isimlerden birisi de İlahiyatçı Prof. Dr. Ebubekir Sifil olmuştu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Prof. Sifil, "Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir teklif: Başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere dinî sembol ve değerlerle, duayla, namazla... alay edenler, kim olurlarsa olsunlar, öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın." demişti.

Prof. Sifil'in bu paylaşımından sonra Sözcü Gazetesi Ebubekir Sifil hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Prof. Sifil hakkında suç duyurusu yapılacağı açıklnadıktan sonra, "Müslümanların inanç ve değerleriyle dalga geçenler öldüklerinde cenaze namazlarını kılalım diye biz müslümanların önüne getirilmesin dediğim için Sözcü hakkımda suç duyurusunda bulunacakmış. Haklarıdır. Ben de hakkımı kullanacağım." ifadelerini kullandı.

İhsan Şenocak: Fikir özgürlüğünün arkasına saklanarak değerlerimizle alay ediyorlar

Prof. Dr. Ebubekir Sifil'e destek veren Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Fikir özgürlüğü"nün arkasına saklanarak kimi Kur'an-ı Kerimle, kimi dua ile alay ediyor. Kitaba sadakat gösterenleri tehdit ediyor. Sukutu destan, konuşması zafer olan bu millet mukaddes izde yürüyen ulemanın sahipsiz olmadığını elbette gösterecektir." diye konuştu.

Destek yağdı

Öte yandan sosyal medyada '#EbubekirSifilYalnızDeğildir' başlığı ile onbinlerce paylaşım yapılırken etiket Türkiye gündeminde 1. sırada yer aldı.