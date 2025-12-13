  • İSTANBUL
Ekonomi Cenaze programı belli oldu! Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın acı günü
Ekonomi

Cenaze programı belli oldu! Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın acı günü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Cenaze programı belli oldu! Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın acı günü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın annesi Opr. Dr. Hatice Karahan, yaşamını yitirdi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın annesi Opr. Dr. Hatice Karahan, hayatını kaybetti.  Hatice Karahan'ın vefat haberi Merkez Bankası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu.

Açıklamada, Karahan'ın cenazesinin, 13 Aralık Cumartesi günü Fatih Camii'nde yapılacak törenin ardından, 14 Aralık Pazar günü memleketi Uşak'ın Karahallı ilçesindeki aile mezarlığına defnedileceği belirtildi.

