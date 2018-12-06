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Cenaze dönüşü kaza: 17 yaralı

Başkent Ankara'da cenazeden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

06 Aralık 2018 Perşembe 16:56
Cenaze dönüşü kaza: 17 yaralı

Ankara'nın Bala ilçesinde cenazeden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Araç yan yattı: 17 yaralı

 

Kaza, Beynam Mahallesi'nde öğleden sonra meydana geldi. Yenimahalle Belediyesine ait otobüs, virajı alamayınca devrilerek yan yattı. Kazada otobüste bulunan 27 kişiden 17'si yaralandı.

Yaralıların durumu iyi

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, jandarma ve itfaiye ekipleri de kaza yerine gitti. Gölbaşı Ahmet Özsoy Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Soruşturma başlatıldı

Yenimahalle Belediyesine ait otobüsün cenaze için tahsis edildiği ve kazanın da cenaze dönüşü yaşandığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 16:56
  1. Ankara
  2. Bala
  3. otobüs
  4. trafik kazası

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