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Dünya Cenaze defin işçileri isyan etti! 'Yetişemiyoruz'
Dünya

Cenaze defin işçileri isyan etti! 'Yetişemiyoruz'

Koronavirüsle mücadele eden ülkelerden biri olan İspanya'da cenaze defin işinde çalışan işçiler, koronavirüs salgınında ölümlerin artması nedeniyle daha fazla personel çalıştırılması talebiyle greve gitme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 00:27:00 -
Cenaze defin işçileri isyan etti! 'Yetişemiyoruz'

İspanya'daki sendikalar, Mart ayındaki gibi cenaze defin işlemlerinin gecikmemesi için daha fazla personele ihtiyaç olduğunu söylüyor.

Cenaze defin işlerinde çalışan işçiler Pazar günü İspanya çapında greve gitti. Grev, ailelerin mezar ziyaretleri yaptığı Azizler Günü'ne denk geldi. Sağlık Bakanlığı, Cuma günü 239 can kaybı olduğunu duyurmuştu.

Mart ayında cenaze definlerinde bir haftalık gecikmeler olmuş, cenaze sahipleri, artan talep üzerine yüzlerce km uzaktaki krematoryumlara başvurmak zorunda kalmıştı. İspanya'da toplam koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 185 bini aştı, can kaybı ise 35 bin 878'e ulaştı. Başbakan Pedro Sanchez, koronavirüs salgını nedeniyle geçen hafta altı ay süreyle olağanüstü hal ve gece sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Yasaklar protesto edildi

Hafta sonu birçok kentte yasaklar protesto edildi. Cumartesi günü Madrid'de 32 kişi tutuklandı, 12 kişi de yaralandı. Barcelona, Malaga, Vitoria, Valencia, Santander ve Burgos'ta da gösteriler oldu.

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