Cenap Aşçı kimdir? Cenap Aşçı THK’ya kayyum mu atandı?

Türk Hava Kurumu (THK) son dakika kayyum atandı. Türk Hava Kurumu yönetimine eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşçı'nın yanı sıra Adnan Zengin ve Abdullah Kaya kayyum olarak atandı.

Cenap Aşçı, 1967 yılında Aksaray'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1988 yılında mezun olan Aşçı, yüksek lisans eğitimini Boston Üniversitesi Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı'nda 2002-2004 yılları arasında tamamladı. Kasım 2001-Şubat 2002 döneminde ABD'de NAFTA örgütünün yapısı, dış ticaret hacmi ve üye ülkelerin ekonomik gelişmesine etkisi konularında inceleme çalışmasını, yüksek lisans eğitimi sırasında ayrıca Amerika Birleşik Devletlerinin Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Kara Parayla Mücadele Kurumunun yapısı, örgütlenmesi ve mücadele yöntemleri hakkında inceleme ve araştırma çalışmasını yaptı.

1989 yılında Gümrük Müfettiş Yardımcılığı'na, 1993 yılında Gümrük Müfettişliği'ne, 2000ettişliği'ne atandı. Müfettişlik, Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdür Yardımcılığı, Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığı yaptığı dönemde; ihracatı teşvik, yatırım teşvik, devlet yardımları, ihracatın kolaylaştırılması, işlemlerin basitleştirilmesi konularında çalışmalar yapmıştır.

Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdür Yardımcılığı, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Gümrük Rapor Okuma Komisyonu üyeliği, 2011 yılının kasım ayında Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığına, Gümrükler Genel Müdürlüğü görevlerini müteakiben 26 Ağustos 2015'de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlık görevine atandı.

Avrupa Birliği-Türkiye üyelik müzakereleri öncesi tarama çalışmaları kapsamında Gümrük Birliği Faslı Çalışma Grubu, Avrupa Birliği Nakit Kontrolleri Çalışma Grubu ile Almanya-Türkiye Gümrük İdareleri Eşleştirme Projesi İdari Yapının Güçlendirilmesi Grubu üyeliklerinde bulunmuştur.

Cenap Aşçı, 2011 ve 2015 yılı genel seçimlerinde 2 kez AK Parti milletvekili aday adayı olmuş ama listeye girememiştir. Milletvekili aday adayı olmak için devlet memurluğundan istifa eden Aşçı, listelerde yer bulamamasının ardından görevine geri dönmüştü. Cenap Aşcı evli ve 3 çocuğu vardır.

Cenap Aşçı, 27 Ağustos 2015 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı 63. Hükümet bakanları listesinde bağımsız kontenjandan Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yaptı.