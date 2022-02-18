Cemre ne zaman düşecek? 2022 cemre tarihleri

İlk cemre ne zaman düşecek sorusu merakla araştırılmaya devam ediyor. Hava, su ve toprak olmak üzere üç aşamada gerçekleşecek olan cemre düşmesi, her kademesinde farklı bir etkiye sahip olacak. Baharın gelişi ve havaların kademeli olarak ısınacağının müjdeleyicisi olan cemre düşmesi, her yıl hemen hemen ayı dönemlerde gerçekleşmektedir. Peki, 2022 yılında ilk cemre ne zaman düşecek? İşte, vatandaşların merakla araştırdığı konu hakkında detaylı bilgiler.

2022 cemre ne zaman düşecek?

Cemre ne zaman düşecek? Cemreler ne zaman düşer: Cemre ilk olarak 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat'ta suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart'ta toprağa düşer. Cemreler birer hafta arayla düşerek ilkbaharın gelmesine neden olur.

Cemre nedir?

Anadolu'da yaygın olarak kullanılan geleneksel halk takviminde yıl, ”kasım günleri” ve ”Hızır günleri” olarak kış ve yaz diye ikiye bölünüyor. Kasım günleri, miladi takvime göre 8 Kasım'da başlıyor ve 179 gün sonra 5 Mayıs'ta sona eriyor. Kasım günleri, 4 yılda bir şubat ayı 29 çektiği zaman 180 gün oluyor. Hızır günleri ise 6 Mayıs'ta başlıyor ve 7 Kasım'a kadar 186 gün sürüyor. Cemrelerin düşmesi, Kasım günlerinden Hızır günlerine, başka bir ifadeyle kıştan bahara geçişin sembolleri olarak gösteriliyor.