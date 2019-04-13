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Çemişgezek’te 2 yeni ambulans hizmete girdi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde 112 acil servisine gönderilen2 yeni ambulans düzenlenen törenle hizmete girdi.

13 Nisan 2019 Cumartesi 12:03
Çemişgezek’te 2 yeni ambulans hizmete girdi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde 112 acil servisine gönderilen2 yeni ambulans düzenlenen törenle hizmete girdi.


Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulanslardan 2’si Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde hizmete girdi. Ambulansların hizmete alınmasıyla ilgili tören düzenlendi. Törene Kaymakam Harun Kazez, Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız,İl Sağlık Müdürü Dr. Sercan Özaydın, Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Dr. Ali Hıdır Güneş, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Hakkı Aktaş, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ferhat Doğan, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.


Sürüş nitelikleri ve en üst segmentte kabin donanımına sahip olan 4x4 ambulansın güncel fiyatının 350.000 TL’yi aşkın olduğu bilgisini aktaranİl Sağlık Müdürü Dr. Sercan Özaydın, “Çemişgezek ilçemizin il merkezine uzaklığı, İlçemizin arazi yapısı ve kırsal nüfus yoğunluğu dikkate alındığında yenilenen ve 4x4 özelliğe sahip olan ambulans filomuzla vakalara çok daha hızlı ve etkin müdahale edilecektir. 2018 yılında Çemişgezek 112 ekiplerimizce 789 vakaya zamanında ve yerinde müdahale edilmiş, iller ve hastaneler arası sevklerin de eklenmesiyle bin 300 vaka yaşanmıştır"dedi.


Sağlık hizmetlerini en kaliteli ve en hızlı sunmanın devletin önceliklerinden biri olduğunu belirten İlçe Kaymakamı Harun Kazez, “ Ambulansların ilçemize tahsis edilmesine sebep olan herkesten Allah razı olsun. Elbette ki çok faydalı bir hizmet yaptılar. Başta Sağlık Bakanlığımıza, valimize, Sağlık İl Müdürümüze teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekten Çemişgezek ilçemizin sağlık alanında yükünü hafifleteceğine inanıyoruz. Allah kimseye hastalık vermesin. Sağlık versin. Ama hastalıkta başa gelince de bu ambulanslar sağlık personelimizin işini daha etkili yapmasını sağlayacak"ifadelerini kullandı.


Sağlığa büyük önem verdiklerine değinenBelediye Başkanı Metin Levent Yıldız ise,“Bizler vatandaşlarımızın daha kaliteli sağlık hizmeti alması için sürekli olarak çaba içerisinde olduk. Çemişgezek ilçe halkımızın bizlere görev tevdi ettikleri her dönemde önceliğimiz sağlık olmuştu. İlçe hastanemizin yapımından tutun da, sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için hükümetimiz nezdinde birçok hizmetin takipçisi olduk. Hükümetimiz bütçeden sağlık sektörüne önemli pay ayırmaktadır. Bunun sonucunda bugün ülkemiz sağlık alanında yaptığı yatırımlar ve yapılan reformlar sayesinde çok iyi bir kapasiteye ulaşmıştır. Çemişgezek halkımızın hiçbir mağduriyet yaşamadan daha iyi sağlık hizmetini alabilmesi için ilçe hastanemize Diyaliz Merkezi, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinin kurulması ve lojman yapılması için taleplerimiz oldu. Bu taleplerimizi yakın zaman içerisinde hayata geçirebilirsek, ilçemizde sağlık hizmetlerinin kalite anlamında geldiği son noktayı hepimiz göreceğiz. Halkımıza en modern şartları, en modern hizmetleri kazandırmanın gayreti içerisinde olacağız"diye konuştu.


Kurdele kesiminin ardından, ambulansın direksiyonuna geçen KaymakamKazez, başkan Yıldız ve İl Sağlık MüdürüÖzaydın ile birlikte kısa bir test sürüşü yaptı.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 12:03
  1. doğa

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