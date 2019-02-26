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Cemile Canyurt kimdir kaç yaşında? | Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Cemile Canyurt

Kısa süre önce yayına başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncu kadrosunda yer alan Cemile Canyurt'un kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Cemile Canyurt kimdir? Cemile Canyurt kaç yaşında? Cemile Canyurt nereli?

26 Şubat 2019 Salı 00:30
Cemile Canyurt kimdir kaç yaşında? | Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Cemile Canyurt

Kısa süre önce yayına başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncu kadrosunda yer alan Cemile Canyurt'un kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Cemile Canyurt kimdir? Cemile Canyurt kaç yaşında? Cemile Canyurt nereli?

Cemile Canyurt kimdir?

Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Cemile Canyurt, kendisini şu şekilde ifade ediyor;

15 Mart 1992 Kırıkkale Doğumluyum. Ankara'da büyüdüm. Tiyatro ile 13 yaşımda tanıştım. Sahne tozunu yutanlar arasına katılmamla birlikte hayallerimi, hedeflerimi başarılı bir oyuncu olmak üzerine oluşturdum.. Ankara'da Özel bir Tiyatro'da eğitim aldım. Babamın ‘elle tutulur bir meslek seçeceksin' demesiyle bir dönem gizli saklı Tiyatro çalışmalarına devam ettim.. Bu durum öğrenilince oyunculuk hayallerimi kısa bir süre ertelemek zorunda kaldım ve Aibü Gıda Mühendisliği bölümünü kazandım.

Üniversite Toplulukları ve Özel tiyatrolarda bir çok oyun ve organizasyonlarda yer aldım. Okul devam ederken sürekli İstanbul'a gelmenin bir yolunu aradım, bir kaç Tv programına (yarışma) katıldım ve kısa filmlerde oynadım. Okul biter bitmez soluğu İstanbul'da aldım.. Sürekli BKM'ye gidiyordum, gösterileri izliyordum.. BKM'nin kapısından oyuncu olarak girmenin yolunu arıyordum.. 2016'da BKM Mutfak'ta Doğaçlama Tiyatro Ligine katıldım. 3 Arkadaşımla birlikte Geçiçi Tiyatro olarak sezonu birincilikle bitirdik. Ardından BKM Mutfak Altyapı ekibine dahil oldum ve skeçler yazıp oynamaya başladık. Şuan uzun zamandır hayalini kurduğum bir ekibin parçasıyım.. Mutlu ve Umutluyum.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 00:30
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