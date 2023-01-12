Cemil Kılıç'tan Umre yorumu! 'Bu işi ranta çevirmek riya dininin tapınmasıdır'

Yeniakit.com.tr

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Umre PR'ını Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy yaptı.

Twitter hesabından CHP'li İmamoğlu'nun Umre'ye gideceğini duyuran Ersoy, "Ekrem İmamoğlu yarın anne ve babasıyla birlikte bir umre ziyareti gerçekleştirecekmiş." dedi.

Ersoy'un Twitter mesajı CHP'ye yakın bütün medya kuruluşları tarafından haberleştirildi. Diğer bazı gazetecilerin sosyal medya çalışması ile de İmamoğlu Umre PR'ını tamamladı.

Seçim sürecinde cami cami dolaşıp Kur'an'ı Kerim okutan Ekrem İmamoğlu, Umre ziyaretini de PR amacıyla kullanarak tepkileri üzerine çekerken, kemalistlerin ilahiyatçısı Cemil Kılıç'ın 2019 yılında paylaştığı Twitter mesajı gündeme geldi.

Kılıç, mesajında "İbadetin reklamı olmaz. Reklam yaparak ve bazı popüler isimleri kullanarak insanları umreye çağırmak, böylece bu işi ranta çevirmek İslam'ın ibadeti değil riya dininin tapınmasıdır. İslam'a kıymayın efendiler!" demişti.

Gözler İmamoğlu'nun Umre PR'ından sonra yeniden Kılıç'a çevrildi. Cemil Kılıç'ın aynı uyarıyı İmamoğlu için de yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.