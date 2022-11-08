Cemil Kılıç'tan skandal Ebu Leheb güzellemesine destek!
Laikçilerin ilahiyatçısı Cemil Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Öğretim Üyesi İsrafil Balcı'nın Ebu Leheb güzellemesine destek verdi.
Yeniakit.com.tr
Tebbet Suresi'nde bahsi geçen Ebu Leheb'i, ayet-i kerime inkar ederek güzelleyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Öğretim Üyesi İsrafil Balcı'ya, laikçilerin ilahiyatçısı Cemil Kılıç'tan destek geldi.
Kılıç, Balcı'nın Türkiye'nin en önemli siyer bilginlerinden birisi olduğunu söylediği mesajında, şu ifadeleri kullandı:
Türkiye'nin en önemli siyer bilginlerinden ilahiyat profesörü Sayın İsrafil Balcı hocamıza yönelik yoğun bir karalama, tehdit ve linç kampanyası yürütülüyor. Kamuoyunu duyarlı olmaya ve hocamıza sahip çıkmaya çağırıyorum. Lütfen sessiz kalmayın...