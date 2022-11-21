Cemil Kılıç'tan Din dersi için müfredat çıkışı! "Atatürk ilkeleri de eklenmeli"

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Toplumda yaygınlaştırmaya çalıştığı sapkın fikirleri ile tepkileri üzerine çeken Cemil Kılıç'tan "müfredat" çıkışı geldi.

Başörtüsünün Müslüman kadınlar için farz olmasını inkar etmek gibi birçok konuda ön plana çıkan Kılıç, "Din kültürü ve ahlak bilgisi kitaplarında pek çok yanlış bilgi, anlatım bozukluğu ve insan haklarına aykırı ifadeler var. Müfredatın ivedi olarak yenilenmesi gerekiyor." dedi.

Cemil Kılıç mesajlarının devamında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi müfredatına, Atatürk İlke ve İnkilapları dersinin de eklenmesini istedi:

23 yıldır din kültürü ve ahlak bilgisi dersi veriyorum. Son birkaç yıl öncesine değin müfredatta Atatürk ilke ve devrimleri konusu da vardı. Sonra kaldırıldı. Bu konular müfredata yeniden konulmalıdır.

Müfredatta olmasa bile Millî Eğitim Temel Yasası gereği her öğretmenin Atatürkçülük konularını anlatma yükümlülüğü var. Ben özenle ve önemle anlatmayı sürdürüyorum.