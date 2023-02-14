Cemil Kılıç'tan bu kadar da olmaz dedirten sözler: Allah-u Ekber diyenler...
Enkaz altından canla başla çalışıp depremzedeleri kurtaran ekiplerin tekbir getirmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Cemil Kılıç, katıldığı televizyon programında skandal ifadeler kullandı.
Sosyal medyada dini konular hakkında yaptığı açıklamalarla tepki çeken Cemil Kılıç bu sefer de depremzedeleri ve arama kurtarma ekiplerini hedef aldı. Kılıç, “Enkazdan birini çıkarırken ‘Allah’u Ekber’ diyenler yasa dışı örgüt propagandası yapıyor.” ifadelerini kullandı.