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Gündem Cemil Kılıç sapkın fikirlerini eleştirenleri "İslam düşmanı" ilan etti!
Gündem

Cemil Kılıç sapkın fikirlerini eleştirenleri "İslam düşmanı" ilan etti!

MEB'deki görevinden ihraç edilmesini gündemde olan tarikatlara bağlayan Cemil Kılıç'tan şimdi de "İslam düşmanı" çıkışı geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 03:20:00 -
Cemil Kılıç sapkın fikirlerini eleştirenleri "İslam düşmanı" ilan etti!

 Yeniakit.com.tr 

Yüce Kur'an'daki ayetleri inkar noktasında birçok sapkın fikri olan Cemil Kılıç, MEB'den ihraç edildi.

Kılıç, geç bile kalınan ihraç kararını hedefteki tarikatlarla ilişkilendirmişti.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Cemil Kılıç, şimdi de sapkın fikirlerini eleştirenleri İslam düşmanı olmakla suçladı.

Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

İslam düşmanları sevinç içinde. Ama bilsinler ki ben bir Muhammedîyîm, iblislere boyun eğmem. Allah yolunda mücadelemi sürdüreceğim. Günün sonunda sapkın tarikatlar değil Atatürk'ün izinde yürüyen Cumhuriyetçiler kazanacak. Allah'tan başka galip yoktur! Allah, eyvallah hü...

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