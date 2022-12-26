Cemil Kılıç nihayet kovuldu! "Son dersimi verdim"
Kemalistlerin İlahiyatçısı Cemil Kılıç, MEB'den ihraç edildiğine ilişkin tebligatın bugün kendisine ulaştığını açıkladı. Kılıç'ın bugüne kadar derslere girip eğitim vermeye devam ettiği öğrenildi.
Yeniakit.com.tr
Sapkın fikirleri ile Türk toplumunun maneviyatını hedef alan Cemil Kılıç, nihayet MEB'den ihraç edildi.
Kılıç, ihracına ilişkin tebligatın bugün kendisine ulaştığını söyledi.
Resmen kovuldu!
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cemil Kılıç, tebligat kağıdı eline ulaşana kadar ders vermeye devam ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Az önce, ihraç edildiğime ilişkin resmi belge tarafıma tebliğ edildi. İhraç kararı 13 Aralıkta alınmıştı. Şu andan itibaren artık devlet memuru değilim. Halkımın ve büyük Atatürk'ün memuruyum. Bugün son derslerimi verdim. Yaşasın bilim, cumhuriyet ve demokrasi!