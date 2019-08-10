0553 313 94 23

Cemil Çöllü dualarla anıldı

MHP Manisa İl Başkanlığı ve Manisa Ülkü Ocakları tarafından merhum Eczacı Cemil Çöllü’ye mezarı başında anma programı düzenlendi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:10
Cemil Çöllü dualarla anıldı

MHP Manisa İl Başkanlığı ve Manisa Ülkü Ocakları tarafından merhum Eczacı Cemil Çöllü’ye mezarı başında anma programı düzenlendi. Anma törenine MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, Ülkü Ocakları Başkanı Nazmi Akçay başta olmak üzere birçok partili katıldı.


MHP eski İl Başkanlarından, ülkücü şehit merhum Eczacı Cemil Çöllü, MHP Manisa İl Başkanlığı ve Manisa Ülkü Ocakları’nın düzenlediği tören ile anıldı. Kurban Bayramı Arefesinde unutulmayan Çöllü’nün anma törenine MHP TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, Ülkü Ocakları Başkanı Nazmi Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, MHP İl Başkanlığı ve Ülkü Ocakları teşkilat üyeleri, MHP İlçe Başkanları ve Cemil Çöllü’nün birçok seveni katıldı.


Anma töreninde konuşma yapan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “Şehit Ağabeyimizi MHP eski il başkanımız Cemil Çöllü’yü kabri başında anıyoruz. Bu vesileyle bütün şehitlerimiz de anıyoruz. Bütün şehitlerimize ve bütün rahmete kavuşanlara Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.


Ülkü Ocakları Başkanı Nazmi Akçay da, “Cemil Çöllü Ağabeyimizin mezarı başındayız. Hem Cemil Çöllü’yü, hem de tüm şehitlerimizi rahmetle anmak için bugün burada toplandık. Allah tüm vefat edenlerimize rahmet eylesin" dedi. Cemil Çöllü’nün mezarı başında düzenlenen anma töreninde dualar okundu ve başta Cemil Çöllü olmak üzere tüm şehitler ve ebediyete intikal edenler için rahmet dilendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'li Kaya'dan Kurban Bayramı mesajı
    1. AK Parti'li Kaya'dan Kurban Bayramı..
    2. Özhaseki: "Zor bir coğrafyada..
    3. Otogarda bayram yoğunluğu
    4. Kaymakam Güven’in Kurban Bayramı mesajı
    5. Karşı şeride geçen otomobil, iki..
    6. Hong Kong'daki protestolarda polisten..
    7. Şentop'tan Kurban Bayramı mesajı
    8. İsmail Çipe Kayserispor’da
    9. Libya'da bomba yüklü araç infilak etti
    10. HDP'ye şok! İçişleri Bakanlığı..
    11. Jeffrey Epstein kimdir? Jeffrey..
    12. Bitki köklerine dökülen sirke bakın..
    13. Cemil Çöllü dualarla anıldı
    14. HDP'ye şok! İçişleri Bakanlığı..
    15. Bayram arifesinde trafik kazaları can..
    16. Manisa’da bayram trafiğine havadan..
    17. TEM Otoyolunda kazalar nedeniyle..
    18. İşini kaybeden belediye çalışanları..
    19. Ataşehir’de sahibinin elinden kaçan..
    20. Konya'da mühimmat taşıyan kamyonda..
    21. Bülent Turan’dan Gazi Süleyman Paşa ve..
    22. AB Bilginin desteklediği hayvancılık..
    23. MHP’li Akçay: “Bizim bakanlık gibi bir..
    24. Gediz’de satırlı kavga: 3 yaralı
    25. Şehit Eren Bülbül sene-i devriyesinde..
    26. Burhaniye’de Kaymakam Öner trafik..
    27. Kurtarılan caretta caretta denize..
    28. Kavurma uzun süre nasıl saklanır?..
    29. Başkan Akın esnafla bayramlaştı
    30. Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden..
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti