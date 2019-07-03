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Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Cemil Çiçek, kamuoyunda tartışılan konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 08:22
Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Cemil Çiçek, kamuoyunda tartışılan 'zam' iddialarıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Çiçek şu ana dek resmi bir toplantı yapılmadığını belirtti ve "Bazı arkadaşların bir araya geldiği ortamda da vallahi maaş falan konuşulmadı" dedi.

Gazeteci Deniz Zeyrek'in haberine göre, Cemil Çiçek ile yapılan telefon görüşmesinin detayları aktarıldı. Çiçek şöyle konuştu:

‘Bu tür tartışmalar ilk defa çıkmıyor. Benzer dönemlerde, benzer fikirler söylenir. Bazıları iyi niyetle yapar. Bazıları hem nalına hem mıhına vurur. Ancak bazıları tamamen kötü niyetlidir. Arkadaşım, hemşehrim Haşim Kılıç'ın annesinin cenaze törenine katıldım diye ne dedikodu yaptılar. Burada bizlere önemli bir görev ve sorumluluk atfediliyor. İş değil maaş konuşuluyor. Biz zaten zaman zaman bu işi yapıyor, önemli konulardaki görüşlerimizi en üst seviyede iletiyorduk.’

"İsmi geçenler siyasetin içinden gelen isimler"

Çiçek, YİK'in ne yapacağını da şöyle anlattı:

‘Herhangi bir icra yanı yok. Ancak danışmanlıktan da farklı olması gerekiyor, yeterince danışman var zaten. İsmi geçenler siyasetin içinden gelen isimler. Ciddi konularda deneyimlerini aktarır, tavsiyede bulunabilirler. Milli Güvenlik Kurulu'nun sivil bir şekli gibi düşünün.’

AK Parti'nin geleceğine ilişkin bir konuda görüş bildirmeyeğini belirten Çiçek şöyle devam etti:

Bu kurul devlet işleri için kuruldu. Zaten AK Partili olmayanlar da var. Gündemi büyük ihtimalle genel iç ve dış siyaset olur. Üyelerin hepsi en üst seviyede siyaset yapmış kişiler. İstişare dediğiniz, netice itibarıyla herkesin düşüncelerini, fikirlerini, tekliflerini açık yüreklilikle söyleyebilirlerse olur.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 08:22
  1. Cemil Çiçek
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