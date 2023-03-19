Cemil Çiçek AK Parti'den aday olacak mı? O iddialara yanıt verdi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, AK Parti'den aday olacağı iddialarına yanıt verdi.

Turktime yazarı Talat Atilla, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'in aday olacağı iddialarının ardından Çiçek'i arayarak iddiaları sorduğunu belirtti.

"Eski TBMM Başkanı ve Adalet Bakanı, aktif olarak şimdilerde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan Cemil Çiçek'e, 'Sayın Bakan partinizden aday olacak mısınız?' sorusunu yönelttim." diyen Atilla yazısında, şunları söyledi:

Doğrusu, evet ve hayırdan daha etkili, içinde birden fazla anlam barındıran bir yanıt verdi bana. "Hayır, o iş çoktan bitti!" Çiçek, yüksek özgül ağırlığı olan bir isim. Devlet adamlığı kumaşı da vardır. Belki bir parça niyet okumak olacak ama Çiçek, iktidar partisinden aday olmayacağı ya da olamayacağının altını çizerken "O iş bitti!" diyor. Biten Milletvekiliği mi, yoksa iktidar partisi serüveni mi? Bunu anlamaya az kaldı!



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