Cemevini alet ettiler! Alevilerden DHKP-C'ye sert tepki

yeniakit.com.tr Terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucu tutup sağlığını kaybederek ölen Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde provokasyon yapıldı. Bir provokatör ise polis katili bir DHKP-C'li teröristi hatırlatarak emniyet güçlerini hedef gösterdi.

Cemevini kullanmaya kalktılar!

Gazi Mahallesi'ndeki provokatörler, çıkardıkları olaylara cemevini de alet etti. Polislerin cemevine saldırdığını iddia eden provokatörler, halkı galeyana getirmeye çalıştı.

Alevi-Bektaşi Türkler'den tepki geldi!

Alevi Bektaşi Türkler, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucuna başlayıp sağlığını kaybederek ölen Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde yaşanan provokasyonlara tepki gösterdi.

Halkı galeyena getirmeye çalışan Taylan Kulaçoğlu'nun terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi önünde halay çektiği görüntüyü paylaşan Alevi Bektaşi Türkler, Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:

"Bu PKK'lı adam, Cemevlerimiz üzerinden yalan söylüyor"

"Provokatörlük yapıp, inançlar üzerinden istismar yapan Taylan Kulaçoğlu denilen PKKlı terörist, Apo resmi önünde halay çekiyor. Tokat'taki Cemevimize Sünnî dostlarımız gelir gider. Cemevlerimizi leş bölücü siyasi ideolojilerine maşa yapmaya çalışmayın.

"Bir avuç DHKP-C'li terörist"

Şahıs tarafından engellendim. Bu PKK'lı adam, Cemevlerimiz üzerinden yalan söylüyor. Gazi Cemevinde yuvalanan bir avuç DHKP-Cli-PKKlı terörist "Cemevine saldırılıyor" diyerek provokatörlük yapıyor. İbadet mekanları sizin o leş bölücü ideolojinize maşa olamaz!

"DHKP-C'nin en sık başvurduğu numaralardan biri budur"

Bu adam açık açık yalan söylüyor. DHKP-C'nin en sık başvurduğu numaralardan biri budur. Yakalama emri olan teröristler, bulunur. Gazi Cem evine kaçar. Daha sonra "Cem evine saldırılıyor" diye provakasyon yaparlar. Cemevimiz sizin bölücü ideolojinize maşa olamaz.

"Suçsuz insanların kanına girecekler"

Lütfen! Sorumluluk bilinci taşıyan her yurttaş bu durumu paylaşsın. Gazi Cemevinde yuvalanan bir avuç DHKP-Cli-PKKlı terörist, "Cem evine saldırılıyor" adı altında provokatörlük yapıp, insanları sokağa döküp, kargaşa yaratmaya çalışıyor. Suçsuz insanların kanına girecekler.

DHKP-Cli-PKK'lı teröristler, Cemevimizi bölücü ideolojine kalkan olarak kullanmaya çalışıyor. "Gazi Cemevine saldırılıyor" yalanı altında insanları sokağa döküp Gazi Olayları gibi bir kargaşa yaratmanın derdindeler."

İşte o tweetler: