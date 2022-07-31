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Gündem Cemevine saldırıyı kınayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan birlik ve beraberlik çağrısı
Gündem

Cemevine saldırıyı kınayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan birlik ve beraberlik çağrısı

Ankara'da 3 ayrı cemevine yapılan saldırıyı kınayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çıkarılmaya çalışılan fitne ve fesada karşı birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 13:32:00 -
Cemevine saldırıyı kınayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan birlik ve beraberlik çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'daki Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıyı kınayarak, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Ankara'da cemevlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Muharrem ayını idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde kardeşliğimize kast edenlere fırsat vermeden fitneye, fesada karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

Ne olmuştu?

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çankaya ilçesindeki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'nde "kasten yaralama", Mamak ilçesindeki Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi'nde "zarar verme" olayları meydana geldi.

Yapılan çalışmalar sonucu üç olayı da gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli A.O.K, gözaltına alındı.

Konuyla ilgili tahkikat çok yönlü devam ediyor.

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