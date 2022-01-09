Çemen tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Çemen hem pastırmaya lezzetini vermek için etin üzerinin kaplandığı yumuşak baharat karışımının adı, hem de en sevilen kahvaltılıklardan biri.
Çemen tarifi, nasıl yapılır?
Yapımı için malzemeler
- 4 yemek kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı biber salçası
- 4-5 diş rendelenmiş sarımsak
- Yarım su bardağı dövülmüş ceviz
- Kimyon, pul biber, karabiber, kekik (miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz)
- 1, 5 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1, 5 yemek kaşığı galeta unu (kıvama göre artırabilirsiniz)
Çemen tarifi nasıl yapılır?
İki salçayı derin bir kapta karıştırın. Üzerine zeytinyağını da ilave edip homojen bir karışım elde edin. İçine ceviz, sarımsak ve baharatları ekleyin. Galeta ununu da ilave edip iyice yedirerek bir süre buzdolabında dinlenmeye bırakın. Afiyet olsun.