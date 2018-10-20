Cemal Kaşıkçı nasıl öldürüldü?

Suudi Arabistan yönetimi, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın konsoloslukta arbede sonucu öldüğünü itiraf etti. Kaşıkçı’nın öldüğü kesinleşti ancak cesedinin nerede olduğu halen bilinmiyor. Suudilerce öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın boğularak öldürüldüğü iddia edildi.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin kan donduran iddialar geliyor. Amerikan CNN televizyonuna konuşan Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'na yakın bir kaynak, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın boğularak hayatını kaybettiğini söyledi. Amerikan CNN televizyonuna konuşan Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'na yakın bir kaynak, Suudilerin Kaşıkçı'nın boğulma suretiyle hayatını kaybettiği sonucuna vardığını söyledi. Haberde bununla birlikte Kaşıkçı'nın ölüm nedenine ilişkin henüz herhangi bir delil sunulmadığı belirtildi.

Suudi Arabistan itiraf etti

Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" itiraf etmiş, ancak ölümünün nasıl gerçekleştiğine dair herhangi bir açıklama yapmamıştı. Suudi Arabistan Başsavcılığının dosya hakkındaki soruşturmayı sürdürdüğü ve olayla ilişkili 18 Suudi Arabistan vatandaşının gözaltına alındığı aktarılmıştı.