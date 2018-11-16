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Cemal Kaşıkçı için Medine'de gıyabi cenaze namazı kılındı

Suudi Arabistan tarafından İstanbul'da katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Medine'deki Mescid-i Nebevi'de sabah namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.

16 Kasım 2018 Cuma 10:46
Cemal Kaşıkçı için Medine'de gıyabi cenaze namazı kılındı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Medine'deki Mescid-i Nebevi'de sabah namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sosyal medya hesaplarında Mescid-i Nebevi imamının, sabah namazının ardından "merhum kişiler, bir çocuk ve gaip kişi" niyetine namaz kıldırdığı görüntüleri paylaşıldı.

Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, babası için bugün sabah namazını müteakip Medine'deki Mescid-i Nebevi'de, cuma namazının ardından da Mekke'deki Mescid-i Haram'da gıyabi cenaze namazları kılınacağını duyurmuştu.

Salah daha önce yaptığı açıklamada da babası için taziyelerin, cumadan pazar gününe kadar Cidde'deki evinde kabul edileceğini belirtmişti.

Kaşıkçı ailesinin taziye ve gıyabi cenaze namazı açıklamaları, Suudi Arabistan Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan'ın cinayet soruşturmasına ilişkin başkent Riyad'da dün düzenlediği basın toplantısının ardından yapıldı.

"Parçalanarak dışarı çıkarıldı"

Sözcü Şelan basın toplantısında, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sonuçlarını paylaşarak, "Kaşıkçı'nın cesedi, konsoloslukta parçalanarak dışarı çıkarıldı." demişti.

Kaşıkçı'yı öldüren ekibi kurma emrini eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri'nin verdiğini, öldürme talimatının ise ekibin başkanı tarafından verildiğini söyleyen Şelan, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında 5 kişinin idamı istendi." ifadesini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 10:46
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Medine
  4. Mescid-i Nebevi
  5. cenaze namazı
  6. gıyabi cenaze namazı

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