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Gündem Cemal Kaşıkçı davasında savcıdan flaş talep
Gündem

Cemal Kaşıkçı davasında savcıdan flaş talep

Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 26 sanıklı davada, savcı yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesini de talep etti. Mahkeme, Suudi Arabistan'a devri konusunda Adalet Bakanlığına görüş sorulmasına hükmetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 10:52:00 - 2022-03-31 11:05:41
Cemal Kaşıkçı davasında savcıdan flaş talep

Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 26 sanıklı davada yeni bir gelişme yaşandı. Savcı yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesini de talep etti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 26 sanıklı davada, savcı yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesini istedi.

Mahkeme, Suudi Arabistan'a devri konusunda Adalet Bakanlığı'na görüş sorulmasına hükmetti.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

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