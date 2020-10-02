Cemal Kaşıkçı cinayetinde ‘şok’ detay! Parçalara ayırdılar

İki yıl önce İstanbul’da öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi dünya basınında gündem olmuştu. Cinayetten sonra korkunç bir ses kaydı ortaya çıktı.

2 Ekim günü Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda yaşananlarla ilgili Birleşmiş Milletler raportörü Agnes Callamard'ın soruşturma birimlerinden dinlediği ses kayıtlarına ilişkin ifadelerin geçtiği ortaya çıktı.

“Gövdeyi torbaya koyalım mı?”

Suudi yetkililer arasında geçen konuşmada Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın koruması Mahir Abdülaziz Mutreb ve Adli Tıp Uzmanı Dr. Salah Muhammed Al Tubaigy, “Gövdeyi bir torbaya koymak mümkün müdür?” diye sordu.

Soruyu cevaplayan Tubaigy, “hayır çok ağır, kolay olacak. Eklemler ayrılmış olacak. Sorun yok. Bedeni ağır, ilk kez yerde kesiyorum. Eğer plastik torbalar alır ve parçalara ayırırsak iş bitmiş olacak. Her birini saracağız deri torbalara” dedi.

Kaçıkçı için ‘kurbanlık hayvan geldi mi?’ dediler

Konuşmada sıkıntısını aktaran Tubaigy, "Amirim ne yaptığımı bilmiyor. Beni koruyacak kimse yok" derken Mutreb, Kaşıkçı'yı kastederek "Kurbanlık hayvanın" gelip gelmediğini sordu.

Dosyada ise, Cemal Kaşıkçı'ya, "Sizi geri götürmek zorundayız. Interpol'den gelen emir var. Interpol geri gönderilmemizi talep etti. Sizi almaya geliyoruz" dediler. Bunun üzerine Cemal Kaşıkçı da "Benimle ilgili bir dava yok. Dışarıda bazı insanlara haber verdim. Beni bekliyorlar. Bir şoför beni bekliyor" diyerek cevap verdi. Ayrıca, kayıtlarda bir Suudi yetkilinin Kaşıkçı'ya "Kısa keselim" dediği de öğrenildi.

Saat 13.22'de Mutreb, Kaşıkçı'ya telefonları olup olmadığını sordu.

Kaşıkçı: İki telefon.

Mutreb: Hangi marka?

Kaşıkçı: Apple marka telefonlar.

Mutreb: Oğlunuza bir mesaj gönderin.

Kaşıkçı: Hangi oğlum? Oğluma ne söylemeliyim?

Mutreb: Bir mesaj yazacaksınız. Haydi prova edelim, bize gösterin.

Kaşıkçı: Ne söylemeliyim? Yakında görüşürüz mü? Kaçırılma diyemem.

Mutreb: Kısa kesin. Ceketinizi çıkarın.

Kaşıkçı: Bir büyükelçilikte böyle bir şey nasıl olabilir? Hiçbir şey yazmayacağım.

"Sizi uyutacağız"

Mutreb: Yazın Cemal Bey. Acele edin. Siz bize yardım edin ki biz de size yardım edelim çünkü sonunda sizi Suudi Arabistan'a geri götüreceğiz ve eğer bize yardım etmezseniz sonunda ne olacağını biliyorsunuz; bu mesele iyi bir şekilde sonuçlansın.

Kaşıkçı: Burada bir havlu var. Bana ilaç mı vereceksiniz?

Mutreb: Sizi uyutacağız.Dava dosyasına giren belgelere göre bu aşamadan sonra ses kayıtlarında boğuşma sesleri ve boğuşma sırasında "Uyudu mu?", "Kafasını kaldırıyor", "İtmeye devam et", "Buraya it, elini çekme, it" ifadeleri geçiyor.

Testere sesi tespit edildi

Geri kalan ses kayıtlarında ise hareket ve derin nefes alıp verme sesleri duyulurken aynı zamanda plastik örtü sarma sesi de duyuluyor. Hazırlanan raporda, Türk istihbaratının bu seslerin Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün ardından cesedi parçalara ayırırken geldiği sonucuna vardığı ifadeleri geçiyor. Yine aynı şekilde saat 13.39'da bir testere sesinin tespit edildiği de ifade edildi.