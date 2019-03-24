Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme!

Cemal Kaşıkçı cinayetinin planlayıcısı olarak gösterilen ve bu nedenle ABD'nin yaptırım listesine girerek Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın danışmanlığı görevinden de kovulan Suud El Kahtani, Ocak ayından bu yana yapılan dört duruşmaya da katılmadı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda korkunç bir şekilde katledilen Washington Post yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Riyad'da görülen duruşmada ilginç bir gelişme yaşandı.

O isim 11 şüpheli arasında yok

Reuters'ın konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, cinayetin planlayıcısı olduğu iddia edilen ve Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın üst düzey danışmanı olan Suud El Kahtani gizli görülen duruşmadaki 11 şüpheli arasında yer almadı.

Geçtiğimiz Kasım ayında, Suudi savcılığı ismi açıklanmayan 11 şüpheli hakkında cinayetteki rolleri nedeniyle dava açıldığını duyurmuş ve 5 şüpheli hakkında idam cezası istenmişti.

4 duruşmaya da katılmadı

Suud El Kahtani, Muhammed bin Selman'ın danışmanlığı görevinden kovulmuş ve ABD Hazine Bakanlığı tarafından cinayetteki rolü gerekçe gösterilerek yaptırım listesine alınmıştı. Kahtani'nin Ocak ayından bu yana yapılan 4 duruşmada da bulunmadığı ifade edildi.

Suudi savcılığında Kasım ayında yapılan açıklamada, Kahtani'nin cinayeti Suudi istihbaratının ikinci adamı olan Ahmed el Asiri ile birlikte koordine ettikleri ifade edilmişti. Kahtani'nin İstanbul'a gelen ekiple yolculuktan önce görüştüğü ve cinayeti de Skype üzerinden organize ettiği öne sürülmüştü.

11 şüphelinin yargılandığı duruşmaya sadece Suudi Arabistan'ın çağırdığı ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Türkiye'den diplomatlar katılabiliyor. Diplomatların duruşmalardan çok kısa süre önce haberdar edildikleri ve yanlarında tercüman getirmelerine izin vermedikleri ifade ediliyor.