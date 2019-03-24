0553 313 94 23

Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın eski danışmanı Suud El Kahtani, yılbaşından bu yana yapılan duruşmalara katılım göstermedi.

24 Mart 2019 Pazar 17:51
Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme!

Cemal Kaşıkçı cinayetinin planlayıcısı olarak gösterilen ve bu nedenle ABD'nin yaptırım listesine girerek Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın danışmanlığı görevinden de kovulan Suud El Kahtani, Ocak ayından bu yana yapılan dört duruşmaya da katılmadı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda korkunç bir şekilde katledilen Washington Post yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Riyad'da görülen duruşmada ilginç bir gelişme yaşandı.

O isim 11 şüpheli arasında yok

Reuters'ın konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, cinayetin planlayıcısı olduğu iddia edilen ve Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın üst düzey danışmanı olan Suud El Kahtani gizli görülen duruşmadaki 11 şüpheli arasında yer almadı.

Geçtiğimiz Kasım ayında, Suudi savcılığı ismi açıklanmayan 11 şüpheli hakkında cinayetteki rolleri nedeniyle dava açıldığını duyurmuş ve 5 şüpheli hakkında idam cezası istenmişti.

4 duruşmaya da katılmadı

Suud El Kahtani, Muhammed bin Selman'ın danışmanlığı görevinden kovulmuş ve ABD Hazine Bakanlığı tarafından cinayetteki rolü gerekçe gösterilerek yaptırım listesine alınmıştı. Kahtani'nin Ocak ayından bu yana yapılan 4 duruşmada da bulunmadığı ifade edildi.

Suudi savcılığında Kasım ayında yapılan açıklamada, Kahtani'nin cinayeti Suudi istihbaratının ikinci adamı olan Ahmed el Asiri ile birlikte koordine ettikleri ifade edilmişti. Kahtani'nin İstanbul'a gelen ekiple yolculuktan önce görüştüğü ve cinayeti de Skype üzerinden organize ettiği öne sürülmüştü.

11 şüphelinin yargılandığı duruşmaya sadece Suudi Arabistan'ın çağırdığı ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Türkiye'den diplomatlar katılabiliyor. Diplomatların duruşmalardan çok kısa süre önce haberdar edildikleri ve yanlarında tercüman getirmelerine izin vermedikleri ifade ediliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 17:51
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump, Golan Tepeleri'ndeki "İsrail egemenliğini" tanıyan kararnameyi yarın imzalayacak
    1. Trump, Golan Tepeleri'ndeki "İsrail..
    2. Önce servisle çarpıştı ardından..
    3. Şenol Güneş açıkladı: İdmanı bıraktı...
    4. Şehidin cenazesi Tokat’a getirildi
    5. Mehmet Kocadon; “Muğla’mızın bütün..
    6. "Bisikletçiler görevde, hedef temiz..
    7. Kılıçdaroğlu, Kartal'da halka hitap etti
    8. Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul..
    9. Muhafazakâr Yükseliş Partisi,..
    10. Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul..
    11. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    12. Köşk adayı Veli Tuna gençlerle bir..
    13. Kazada hayatını kaybeden komando son..
    14. Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme!
    15. Yoğun bakımdaki kızını ziyarete..
    16. Otomotiv fabrikasından zehirlenmeye..
    17. Kazada yaşamını yitiren komanda Doğan,..
    18. Akhisarspor’da kaleci Faith Öztürk’e..
    19. Nasıranlı gençlerle bir araya geldi
    20. Malatya Yeşilyurt Belediyespor lidere..
    21. Mikail Sülük seçim çalışmalarını hız..
    22. Brexit başına bela oldu: May'e 'darbe'..
    23. Gürkan’dan seçim ziyaretleri
    24. Afganistan’ın Kunduz bölgesine hava..
    25. Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
    26. Adıyaman 1954 Spor:1 - Düzce Spor:0
    27. En güzel Van kedisi "Spak"
    28. Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy..
    29. Afganistan'da hava saldırısında..
    30. Muhtar Mehmet Özpolat’ın kalp..
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında