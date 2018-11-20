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Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası ilk yurt dışı ziyareti!

Arabistan Veliaht Prensi Selman’ın, Arjantin’deki G-20 Zirvesi’ne katılacağı belirtildi.

20 Kasım 2018 Salı 10:23
Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası ilk yurt dışı ziyareti!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından gerçekleştireceği ilk yurt dışı turu kapsamında Arjantin'deki G-20 Zirvesi'ne katılacak.

Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre, Enerji Bakanı Halid Abdulaziz el-Falih, Veliaht Prens Bin Selman'ın yurt dışı turu kapsamında 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Arjantin'de gerçekleştirilmesi planlanan G-20 Zirvesi'ne katılacağını söyledi.

Falih, söz konusu yurt dışı turunun Arjantin dışında hangi ülkeleri kapsayacağına ilişkin ise bilgi vermedi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü 2 Ekim'den bu yana Veliaht Prens Bin Selman ilk kez bir yurt dışı ziyareti gerçekleştirecek.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 10:23
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