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Cemal Kaşıkçı, Belgrad Ormanı'na mı gömüldü? İncelemeler ormana yoğunlaştı

Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, incelemelerini Belgrad Ormanı'nda yoğunlaştırdı.

18 Ekim 2018 Perşembe 14:14
Cemal Kaşıkçı, Belgrad Ormanı'na mı gömüldü? İncelemeler ormana yoğunlaştı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın izi her yerde aranıyor.

Ekipler, olay günü konsolosluktan çıkan araçların Belgrad Ormanı'na gittiği ihtimali üzerine araştırmalarını burada yoğunlaştırdı. Ormana gelen ekipler, tüm kamera kayıtlarını toplarken, içeride de arama yaptı.

Kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından polisin bir delil bulabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Albayın valizi nerede?

Kaşıkçı'yı öldürdüğü iddia edilen ekibin içinde yer alan albayın Türkiye'ye gelirken kullandığı valizin giderken görünmediği de bilgiler arasında.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 14:14
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. cemal kaşıkçı öldürüldü mü
  4. Belgrad Ormanı
  5. Polis incelemesi sürüyor
  6. cinayet soruşturması
  7. Suu
  8. Suudi Arabistan

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