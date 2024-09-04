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Siyaset Cemal Enginyurt’un hazımsızlığı diline vurdu! Yine küfürler yağdırdı
Siyaset

Cemal Enginyurt’un hazımsızlığı diline vurdu! Yine küfürler yağdırdı

Yeniakit Publisher
2024-09-04 16:17:00 -
Cemal Enginyurt’un hazımsızlığı diline vurdu! Yine küfürler yağdırdı

Yıllarca sövdüğü CHP’ye yanaşan ve onun listesinden milletvekili seçilen Cemal Enginyurt, Türkiye’nin Mısır ile normalleşme sürecine girmesini hazmedemedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye ilk kez resmi ziyarette bulunuyor.

12 yıl aradan sonra Mısır'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret bazı çevrelerde rahatsızlık yaratırken, Demokrat Partisi Milletvekili Cemal Enginyurt’un hazımsızlığı ise diline vurdu.

Türkiye’nin Mısır ile normalleşme sürecine girmesini hazmedemeyen Enginyurt, sosyal medya hesabından küfürler yağdırarak, “Rabia ne oldu? Esmanın ruhu sızlamıyor mu?
Cübbesşz Ahmet,Büyükbaş Halil ses versenize. SİSİ, Erdoğan'a sarıldı.
Kalleş iken, kardeş oldu. Ota, moka konuşanlar, duyamadık sizi” ifadelerini kullandı. 

 

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