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Siyaset Cemal Enginyurt’un ettiği küfürleri duysaydınız... Barış Yarkadaş açtı ağzını yumdu gözünü!
Siyaset

Cemal Enginyurt’un ettiği küfürleri duysaydınız... Barış Yarkadaş açtı ağzını yumdu gözünü!

Barış Yarkadaş, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin de aralarında olduğu gazeteci örgütlerinin, Cemal Enginyurt'un koruması ile birlikte Latif Şimşek'i darbetmesi karşısındaki sessizliği karşısında çileden çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 16:57:00 -
Cemal Enginyurt’un ettiği küfürleri duysaydınız... Barış Yarkadaş açtı ağzını yumdu gözünü!

 Yeniakit.com.tr 

Barış Yarkadaş, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un Latif Şimşek'i darbetmesi karşısında sessiz kalan basın örgütlerini sert ifadelerle eleştirdi.

Yarkadaş, "TV 100 stüdyosunun baskına uğraması ve Gazeteci Latif Şimşek’in dövülmesi; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, DİSK-Basın İş, Basın Konseyi ve Çağdaş Gazeteciler Derneği’ni ilgilendirmiyor mu? Tek bir açıklama, tek bir kınama mesajı yayımlamadınız! Böyle meslek örgütü olmaz!" dedi.

"O gece TV 100 stüdyosunda Cemal Enginyurt ve arkadaşlarının ettikleri küfürleri duysanız, bu suskunluğunuzdan utanırdınız." ifadesini kullanan Yarkadaş, şöyle devam etti:

Latif Şimşek’i sevip sevmemek, beğenip beğenmemek kişisel tercihiniz olabilir. Ama meslek örgütü iseniz bu barbarlığa karşı sesinizi çıkarmanız şarttır.

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