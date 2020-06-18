Cemal Enginyurt’tan olay açıklama: Fatih Altaylı kızı sopa ile dövmüş sonra…

MHP Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, Figen Balcı ile Medyanın Yıldızları'nın konuğu oldu. Enginyurt, hapishane günlerinden Fatih Altaylı ile yaşadığı polemiğe dek birçok konuda sorulan sorulara açık yüreklilikle cevap verdi.

“Fatih Altaylı edepsizlikte zirve yapmış bir adamdır” diyen Enginyurt, ‘F. Altaylı bize ahlak edep dersi vermeye kalkıyor ama baktığımızda Serap Çil diye bir genç kızı seni gazeteci yazar yapacağım diye yanında taşıyor, kızı beyzbol sopası ile dövdüğünü kız iddia ediyor, mahkemelere düşüyor şimdi biz bunu söylemeyecek miyiz? “ Fatih Altaylı sen kadın düşmanıymışsın” diye?’ ifadelerini kullandı.

FB: Fatih Altaylı ile aranızdaki meseleye gelelim. Fatih Altaylı sizin kendisini tehdit ettiğinizi ve hedef gösterdiğinizi ifade ederek mahkemeye başvurdu biliyorsunuz. Nedir süreç nasıl geldiniz bu noktaya?

CE: F. Altaylı Meral Akşener ile yaptığı bir TV programında Meral Akşener ülkücülerin evinin önüne geldiğini, slogan attıklarını, bağırdıklarını söyledi ki bu ülkücüler mahkemede beraat etti. 15 kişilik grup demokratik haklarını kullandıkları için beraat ettiler. Bunu anlatırken Fatih Altaylı lafa girdi dedi ki; “ Ya onu kapatalım, it ürür kervan yürür” dedi. Kendisi ne kadar inkâr etse de bu söz alçak bir sözdür nefret dolu bir sözdür ve ülkücülere en ağır hakarettir. Bu hakaretin karşılığında da biz o akşam bütün ülkücüler tag’leşerek (Twitter’da etiket açarak) Fatih Altaylı’yı sabaha kadar birinci yaptık küfür yarışmasında. Yani Fatih Altaylı bizden şefkatli sözler duyacak hali yok. O hakaretin karşısında misli ile cevap buldu. Ben de bir tweet attım dedim ki ; “ Bu saatten sonra düşman muamelesi göreceksin”. Fatih Altaylı bunu bir tehdit olarak algıladı ben geçenlerde bir TV programında da bir vatandaş Ömer Avşar tehdit ettiğimi söyleyince oraya bağlandım Ahmet Hakan’ın programına orada dedim ki; “ Ömer Avşar sana birisi it dediğinde sen düşman ilan etmeyebilir ve dostluğuna devam edebilirsin. Ama bizi bunu diyene biz en sert şekilde misli ile karşılığını veririz. Düşmanız derken biz Fatih Altaylı’yı döveceğiz öldüreceğiz demedik zaten öyle bir şey yapılacaksa yazmaya gerek yok dedim. Ben dedim ki bundan sonra görürsem selam verirsen selamını almam, elini uzatırsan elimi uzatmam anlamında düşmanlık sergiliyorum dedim. Bu da benim en doğal hakkım. F. Altaylı bize ahlak edep dersi vermeye kalkıyor ama baktığımızda Serap Çil diye bir genç kızı seni gazeteci yazar yapacağım diye yanında taşıyor, kızı beyzbol sopası ile dövdüğünü kız iddia ediyor, mahkemelere düşüyor şimdi biz bunu söylemeyecek miyiz? “ Fatih Altaylı sen kadın düşmanıymışsın” diye? Fatih Altaylı diyor ki ben mahkemede kazandım. Kazanabilirsin o gün mahkemede Ali Fuat Yılmazer ile iş pişirip kazandığını söylüyor.

FB: Cem Küçük öyle bir iddiada bulunmuştu

CE: Cem Küçük söyledi, Rasim Ozan Kütahyalı söyledi.

“Fatih Altaylı edepsizlikte zirve yapmış bir adamdır”

FB: Siz araştırdınız mı konuyu, dosyayı incelediniz mi?

CE: Elimde dosya şu an. İnceleyince şunu gördüm kız çocuğu kandırılmış, duyguları ile oynanmış. Kızın ifadesi ile değerli bir yüzüğü gördüğünde eşi Fatih Altaylı’ya çok ağır hakaretler etmiş. Bunun üzerine Fatih Altaylı kızı tehdit etmiş, tehdide rağmen ilişki devam edince kızı sopa ile dövmüş. Sonra kızı polisleri ve savcıları ayarlayarak suçlu hale getirmiş ve kızı mahkûm ettirmiş. Ben şimdi Fatih Altaylı’ya mahkemede soracağım; Ali Fuat Yılmazer ile ilişkin ne? Savcılarla görüştün mü? Madem mahkemeye veriyor beni, ben de Serap Çil dosyasını götüreceğim diyeceğim ki buyur bu dosyayı yeniden açalım çünkü o çocuğun o gün FETÖ’cüler ile kumpasa düşürüldüğü Fatih Altaylı’nın da bu FETÖ’cüler ile yakın ilişkisi olduğunu Cem Küçük de Rasim Ozan Kütahyalı da bir çoğu da sosyal medyada yazdı. Fatih Altaylı'ya soracağım sen bunlarla Ali Fuat Yılmazer ile hangi ilişkiyi kurdun hangi dostluk içerisinde hareket ettin ve bunu neden yaptın. Ha Fatih Altaylı bize şunu dese anlarız; “ Ben bir hata yaptım özür dilerim” dese anlarız. Şimdi biz Habertürk kanalının düşmanı değiliz, Turgay Ciner ile namus davamız kan davamız yok, Fatih Altaylı ile namus davamız kan davamız yok. Ama bir konuğunu mutlu edeceğim diye, ki Fatih Altaylı edepsizlikte zirve yapmış bir adamdır. Galatasaray maçlarındaki kavgaları ile ünlüdür, yediği dayaklarla ünlüdür, TV’de ağzından çıkan lafların ne kadar çirkef seviyesiz olduğu ile ünlüdür yani bu memlekette Cemal Enginyurt küfür ediyor denilir ama Fatih Altaylı’nın yanında ben evliya gibiyim.

Fatih Altaylı ülkücülere bulaşmakla tarihi bir hata yapmıştır, yanlış yapmıştır. Fatih Altaylı’nın yapacağı şey milyonlarca ülkücü ona özür dile dedi ama dilemedi ama Fatih Altaylı bundan sonra her zaman ülkücülerin dikkatle takip ettiği, bir kişi olarak yaptığı her hatada ülkücüler ona gerek sosyal medyada gerek televizyonlarda en ağır tepkiyi koymaya devam edecektir.