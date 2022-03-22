Cemal Enginyurt 'Tansu Çiller' sorusunu kendince tiye aldı! Haber Global'de seviyenin dibe vurduğu anlar

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Buket Aydın'ın 'Tansu Çiller' sorusunu kendince tiye aldı. Buket Ayın ve Enginyurt'un anlamsız bir şekilde karşılıklı kahkaha attığı anlar izleyenlere ilginç anlar yaşattı.

Cumhur İttifakındayken Milet İttifakı'na demediğini bırakmayan, Milet İttifakına geçince de Cumhur İttifakı'nı hedef alan Cemal Enginyurt, Buket Aydın'ın sunduğu Yüz Yüze programına katıldı.

"Tansu Çiller kim? Hatırlayamadım"

Aydın'ın "Tansu Çiller'in siyasete döneceği konuşuluyor. Merkez sağ açısından bunu nasıl yorumlarsınız? Tansu Hanım sizce siyaseten bir geri dönüş alabilir mi?" sorusuna Enginyurt, "Tansu Çiller kim? Hatırlayamadım" cevabını verdi. Cevap karşısında bir anlık şaşkınlık yaşayan Aydın, Enginyurt'un kendince espiri yaptığını anlayınca kahkahaya boğuldu.

Enginyurt ve Aydın karşılıklı kahkaha attı

Karşılıklı kahkahaların atıldığı yayında seviye dibe vururken sunucu Buket Aydın, "Cemal Bey çok alem bir insansınız. Ben de böyle bakıyorum size. Sinirim bozuldu. İzleyicilerimiz kusura bakmasın. Ben bir anda inandım. Diyorum ki 'Gerçekten hatırlayamadı mı acaba?" ifadelerini kullandı.