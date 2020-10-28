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Siyaset Cemal Enginyurt koronavirüse yakalandı
Siyaset

Cemal Enginyurt koronavirüse yakalandı

Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 08:26:00 -
Cemal Enginyurt koronavirüse yakalandı

Geçtiğimiz günlerde, sosyal medya hesabından grip olduğuna dair paylaşımda bulunan bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyut, dün ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Evde izole altına alındığını duyuran Enginyurt, tedavisinin devam ettiğini ifade ederek, "Kovid-19 testim pozitif çıktı. An itibariyle evde tedavim devam ediyor. Dualarınızı esirgemeyin" paylaşımında bulundu.

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