Cemal Enginyurt koronavirüse yakalandı
Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.
Geçtiğimiz günlerde, sosyal medya hesabından grip olduğuna dair paylaşımda bulunan bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyut, dün ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Evde izole altına alındığını duyuran Enginyurt, tedavisinin devam ettiğini ifade ederek, "Kovid-19 testim pozitif çıktı. An itibariyle evde tedavim devam ediyor. Dualarınızı esirgemeyin" paylaşımında bulundu.