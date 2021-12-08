Cemal Aydın kimdir? Cemal Aydın hastalığı neydi?

Cemal Aydın neden vefat etti? Ankaragücü Kulübünden alınan bilgiye göre, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören başkent ekibinin eski başkanlarından Cemal Aydın yaşamını yitirdi.

MKE Ankaragücü'nde 1996-2008 yılarında başkanlık yapan Cemal Aydın, 2002-2004 yıllarında ise Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini üstlenmişti. Başkent ekibi Aydın'ın vefatına ilişkin, "Kulübümüzde uzun yıllar başkanlık yapmış olan Cemal Aydın'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." paylaşımında bulundu. Peki Cemal Aydın kimdir, nereli? İşte Cemal Aydın'ın hayatı, özgeçmişi.

Cemal Aydın kimdir?

Cemal Aydın, MKE Ankaragücü'nün 1996-2008 yılları arasında onursal başkanlığını yaptı. Ayrıca Kulüpler Birliği'nin de Başkanlığı yaptı. Ankaragücü başkanlığını 10 yılı aşkın bir süre yaptığı için kulüp tüzüğü gereği onursal başkanlık unvanı verildi. 9 Aralık 2008 tarihinde Ankaragücü başkanlığından istifa etti. Ankaragücü'nün 13 Ocak 2013 tarihinde yaptığı kongre ile "Ankaragücü Kulübünde 10 yılı aşkın süreyle başkanlık yapanlara Onursal Başkanlık sıfatı verilir" maddesi tüzükten kaldırılmıştır. Böylelikle Cemal Aydın'ın Onursal Başkanlığı düştü. MKE Ankaragücü'nde 1996-2008 yılarında başkanlık yapan Cemal Aydın, 2002-2004 yıllarında ise Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini üstlendi. Cemal Aydın 8 Aralık 2021 Çarşamba günü hayatını kaybetti.