14 Mayıs'ta yapılan, hiç bir adayın geçerli oyların salt çoğunluğunu sağlamaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Böylelikle 28 Mayıs’ta vatandaşlar bir kez daha sandık başına gidecek. 2023 cumhurbaşkanı seçimi için bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

Cemaatlerden destek açıklaması

İkinci turdan önce cemaatlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklamaları geldi. Risale-i Nur Talebeleri Sözler Cemaati ve Semerkand Vakfı yaptıkları açıklama ile ikinci turda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

"Mayıs seçimleriyle alakalı bir beyanat neşretmiştik"

Risale-i Nur Talebeleri Sözler Cemaati yaptığı açıklamada, "Daha önce Nur Talebeleri olarak 14 Mayıs seçimleriyle alakalı bir beyanat neşretmiştik. Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin CHP için “Bu asil Türk milleti ihtiyarıyla o partiyi kat'iyyen iktidara getirmeyecek" sözüne atıfta bulunmuştuk. Elhamdülillah üstadımızın o sözü şimdiye kadar tahakkuk ettiği gibi bu seçimde de tahakkuk etti. Halkımız, vatanımıza ve milletimize çok zarar teşkil eden o partiyi başa getirmedi bundan sonra da getirmeyecek inşallah. Rahmeti ilâhiyeden niyazımız, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a büyük bir zafer ihsan etmesidir. 29 Mayıs sabahına bütün milletimizle beraber Türkiye Yüzyılına girmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin inşallah." ifadelerini kullandı.

Risale-i Nur Cemaati'nin yaptığı açıklama şu şekilde;

Evvela: Daha önce Nur Talebeleri olarak 14 Mayıs seçimleriyle alakalı bir beyanat neşretmiştik. Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin CHP için “Bu asil Türk milleti ihtiyarıyla o partiyi kat'iyyen iktidara getirmeyecek" sözüne atıfta bulunmuştuk. Elhamdülillah üstadımızın o sözü şimdiye kadar tahakkuk ettiği gibi bu seçimde de tahakkuk etti. Halkımız, vatanımıza ve milletimize çok zarar teşkil eden o partiyi başa getirmedi bundan sonra da getirmeyecek inşallah.

"Halkımız AK Parti'yi birinci yaptı"

Halkımız, vatan ve millete çok hayırlı hizmetler yapan AK Partiyi birinci parti yapmış, Cumhur İttifakını da diğer ittifaklara göre çok daha büyük bir başarıyla meclis çoğunluğunu elde edecek şekilde başa getirmiştir. Yurdun her köşesinde ve dünyanın muhtelif yerlerindeki Nur Medreselerinde yapılan dualar ve ehl-i iman kardeşlerimizin de duaları birleşerek manevi bir kuvvet teşkil etti, ve bilhassa seçime günler kala, gençliğimizin imanını kurtarmak ve maneviyatını muhafaza etmekte çok ehemmiyeti bulunan Risale-i Nur Külliyatından Asa-yı Musa mecmuasının Diyanet eliyle neşredilmesi de ayrıca büyük bir sadaka hükmüne geçerek bütün bunlar Rahmeti ilâhiyenin celbine vesile olup rahmetli bir bulut teşkil edip, elhamdülillah bu muzafferiyeti netice verdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Üstadımızın sırrınca meselemizin tehirinde hayır var"

Bu vesile ile gerek AK PARTİ ve gerekse Cumhur İttifakı’nı bu büyük zaferden dolayı tebrik ediyor, hizmetlerinde muvaffakiyetler diliyoruz. Saniyen: Üstadımızın sırrınca meselemizin tehirinde hayır var." buyurduğu gibi, Cumhurbaşkanımızın da büyük bir farkla birinci olduğu halde ilk turda seçilememesi çok daha hayırlı başka bir netice içindir diye ümit ediyoruz.

Üstadımız Bediüzzaman hazretlerinin tabiriyle “Hem bu kahraman milletin ebedî bir medâr‑ı şerefi ve Kur'ân ve cihad hizmetinde dünyada pırlanta gibi pek büyük bir nişanı ve kılınçlarının pek büyük ve antika bir yadigârı olan Ayasofya Câmii’ni” Yani İslam ve Müslümanlar için bu derece ehemmiyet arz eden ve fethin sembolü olmuş bir mekanı tekrar aslına çeviren sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın %50+1 gibi bir sonuçla değil, belki çok daha üstünde bir oyla kazanmasını kader murad etmiş olabilir.

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemeye devam ediyoruz"

Elhasıl; üstadımız buyurmuş: “Terazinin iki kefesi var birinin hiffeti diğerinin sıkletine geçer. Hem bitarafane muamele taraf-ı muhalifi iltizamdır.” Bu vesile ile hiçbir ehli imanın tarafsız kalmayıp işin ehemmiyeti mucibince Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemeye davet ediyoruz. Rahmeti ilâhiyeden niyazımız, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a büyük bir zafer ihsan etmesidir. 29 Mayıs sabahına bütün milletimizle beraber Türkiye Yüzyılına girmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin inşallah. Bu vesileyle tekrar belirtmek isteriz ki vatanımıza ve milletimize çok büyük maddi manevi eserler kazandıran ve Türkiye Yüzyılında çok daha büyük eserler kazandırma azminde olan, Alem-i İslam’ın bir umudu Türkiye'nin Cumhur Başkanı ve İslam kahramanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı bütün kuvvetimiz ile destekliyor ve dua ediyoruz.

Semerkand Vakfı'ndan 2. turda destek açıklaması

Menzil Cemaati'ne bağlı Semerkand Vakfı, 2. turda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediklerini ilan etti. Yapılan açıklamada, "Türkiye'nin, hedeflerini gerçekleştirmek için istikrara ihtiyacı vardır. Seçmen tercihi de istikrardan yana olmuştur. Biz de istikrara büyük önem verdiğimiz için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ikinci turda da desteklemeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Semerkand Vakfı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde;

"14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri huzur ve güven ikliminde gerçekleşmiştir. Aziz milletimiz bir kez daha insanlığa örnek bir tablo sergilemiştir. Türkiye büyük bir afetin yaralarını canla başla, devlet millet el ele vererek sarmaya çalışıyor. Öncelikli gündemimiz budur. Depremzede kardeşlerimizin bütün ihtiyaçları karşılanana kadar yanlarında olacağız. Bu konuda herkesi, bir defa daha, duyarlı olmaya ve dayanışma bilincini en üst seviyede tutmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin, hedeflerini gerçekleştirmek için istikrara ihtiyacı vardır. Seçmen tercihi de istikrardan yana olmuştur. Biz de istikrara büyük önem verdiğimiz için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ikinci turda da desteklemeye devam ediyoruz."