0553 313 94 23

Cemaat şaşkına döndü! 37 yıl sonra ortaya çıktı

YALOVA’nın Sugören köyünde, 1981 yılında inşa edilen caminin kıblesinde 32 derece sapma olduğu 37 yıl sonra fark edildi. Kıble hatası, cami içinde beyaz şeritler çekilerek düzeltildi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 06:39
Cemaat şaşkına döndü! 37 yıl sonra ortaya çıktı

Yalova’ya 11 kilometre uzaklıkta bulunan köydeki Sugören Merkez Camii’ne bir yıl önce atanan imam İsa Kaya (24), camide geçmişten bu yana kıble sapması olduğu yönündeki söylentiler üzerine İl Müftülüğü’ne başvurdu. Müftülük görevlilerinin camide yaptığı incelemede, kıblede 32 derecelik sapma belirlendi. Yeni belirlenen kıble yönünde cami içinde beyaz şeritler çekildi. Böylece camideki kıble sapması, 37 yıl sonra düzeltildi.

’Camimizde yeni düzenleme yapıldı’

İmam İsa Kaya, camide kıble sapması olduğu yönündeki duyumlar üzerine çalışma yaptığını söyleyerek, "Durumu bildirmem üzerine hocamız bizzat gelip yerinde tespit yaptı. Bu tespitten sonra durumu cami derneğimizle ve muhtarlığımızla paylaştım. Din İşleri Yüksek Kurulunun vermiş olduğu fetva esas alınarak camimizde yeni düzenleme yapılmıştır ve bu düzenleme müftülüğe haber verilmiştir. Müftü Yardımcımız bizzat gelip cuma vaazında durumu izah etmiştir. Cami cemaatine duyurulduktan sonra uygulamaya gidilmiştir. Caminin birleştirici özelliğine zarar gelmemiştir. Camideki cemaatin çoğunluğu da duruma olumlu tepki vermiştir. 3 hafta önce bu şeritleri çektik" dedi.

Köy sakinlerinden Recep Yavuz da, mevcut caminin 1980'lerde yıkılan eski caminin yerine aynı şekilde inşa edildiğini, hatanın geçmişten geldiğini söyledi.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 06:39
  1. Yalova
  2. yalova
  3. cami
  4. Sugören köyü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arda Turan’a Sütlüce darbesi… ‘Bizden helallik istesin’
    1. Arda Turan’a Sütlüce darbesi… ‘Bizden..
    2. Cemal Kaşıkçı'yı işkenceyle katlettiler!
    3. Meteoroloji uyardı: Geliyor! 15 gün..
    4. Trump kafayı ona taktı! 'Benim için en..
    5. Yaptıkları zamlar yetmedi!..
    6. O ülkeden flaş karar! Artık dolar..
    7. Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Ofiste..
    8. FBI o ülkede belediye binasını bastı
    9. Cemaat şaşkına döndü! 37 yıl sonra..
    10. ‘Fuhuş çetesinin eline düştüm’..
    11. Delil bulundu konsolos uçtu
    12. İsrail'den günler sonra ilk yorum
    13. Son nefesinde ismini verdi: Kıskıvrak..
    14. Bıçakları bırakarak kaçtılar! Sağlık..
    15. Moskova, İstanbul, Kiev... Kilise..
    16. Yılmaz Vural'dan çarpıcı açıklama:..
    17. Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul..
    18. Everton Teknik Direktörü Marco..
    19. UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin toplu..
    20. Sözde yazardan skandal kitap! Hz...
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!