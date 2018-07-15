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Cemaat namazdayken ağaçları çaldılar

Sakarya'da bir cami bahçesindeki 31 çam ağacı, cemaat namazdayken 4 kişi tarafından kesilerek çalındı.

15 Temmuz 2018 Pazar 11:00
Cemaat namazdayken ağaçları çaldılar

Sakarya'da bir cami bahçesindeki 31 çam ağacı, 4 kişi tarafından kesilerek çalındı.

Alınan bilgiye göre, akşam namazı için Serdivan ilçesindeki Buhara Zaim Güllü Camisi'nde bulunan vatandaşlar, namaz çıkışında ağaçların yerinde olmadığını gördü. Güvenlik kameralarını inceleyen cemaat, 4 şüphelinin saat 20.28 ile 20.40 arasındaki 12 dakikalık zamanda 31 çam ağacını keserek çaldığını tespit etti.

Serdivan Buhara Camii İlim ve Hizmet Derneği Başkanı Ruhi Cinak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 4,5 sene önce cami yapıldıktan sonra ağaçlandırma çalışması yürüttüklerini ve çam ağaçlarını diktiklerini anlattı.

'ÇOK ÜZÜLDÜK'

Kimliği belirsiz 4 şüphelinin cemaatin namazda olduğu sırada avluya gelerek ağaçları kestiklerini ve bir kamyonete yüklediklerini kameralardan tespit ettiklerini aktaran Cinak, "4,5 yıl önce ekmiştik çam ağaçlarını, şimdi diğerlerinin de kesilmesinden endişe ediyoruz. Allah'ın evinin bahçesine biz bu kadar hizmet ettik, güzelleştirdik ancak böyle görünce çok üzüldük." dedi.

'BUNU YAPANLAR İNSAN OLAMAZ'

 Güvenlik kamerası görüntülerini emniyetle paylaştıklarını ve şüphelilerin yakalanarak cezalandırılmasını talep ettiklerini ifade eden Cinak, "Bunu yapanlar insan olamaz, bunu yapanlar ha insan öldürmüş ha ağaç kesmiş. Bunu normal bir insan yapamaz. Cami cemaatimiz de yaşanan durum karşısında tepki gösterdi. Üzgünüz ve öfkeliyiz." diye konuştu.

Cinak, kesilen ağaçların yerine yenisini dikeceklerini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 11:00
  1. Sakarya
  2. camiiden ağaçları çaldılar

YORUM YAZ

  • yücelyücel19 dk önce
    Bu bir rekor olmalı 12 dakikada 31 çam ağacı kesilip yüklenip çalınıyor hayret.
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