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Medya Cem Yılmaz'dan skandal Demirtaş ve Kavala çıkışı
Medya

Cem Yılmaz'dan skandal Demirtaş ve Kavala çıkışı

Ünlü Komedyen Cem Yılmaz, katıldığı youtube canlı yayınında terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya destek verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 01:55:00 -
Cem Yılmaz'dan skandal Demirtaş ve Kavala çıkışı

ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tutuklanan Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından Twitter'da paylaşılan bu çağrı büyük tepki çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükelçilerin "istenmeyen adam" ilan edilmeleri konusunda talimat verdiğini açıklamasının ardından geri adım atan 10 ülke temsilcisi özür diledi.

Cem Yılmaz: Bir ülkede böyle şeyler olmamalı

Rüstem Batum'un YouTube kanalında söz konusu gelişme ve HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş için yapılan "serbest bırakılsınlar" çağrılarına yönelik soruya yanıt veren Komedyen Cem Yılmaz, "Bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Yılmaz, ikilinin gizemli bir suçu varmış gibi gösterildiğini ifade ettiği açıklamasında, "Evrensel standartlarda, bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Başka ne düşüneyim. Çünkü elimde gerçekten dediğin gibi en yalın hali ile, evinde oturan bir vatandaş olarak, kim olduğu, ne olduğu bilinen, ne yaptığı bilinen bir insanın böyle gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini biz oturduğumuz evden anlayamıyoruz" dedi.

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