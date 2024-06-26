Cem Yılmaz’dan şaşırtan açıklama geldi! Retina detayı dikkat çekti…

Muhalif kişiliğiyle her kulvarda kendini göstermeyi adet edinen şovmen Cem Yılmaz gösterisinde sağlık durumuyla ilgili sürpriz bir açıklama yaptı…

Senarist Cem Yılmaz, CMXXIV adlı gösterisi esnasında sağ gözünün yüzde 50 görmediğini açıkladı. Yılmaz, doktorunun kendisine sağ gözünde çok enteresan bir hastalık olduğunu söylediğini ifade etti.

Yılmaz “Retina yerinden ayrılmış. Sağ gözüm yüzde elli görmüyor artık. Meslek ağabey. Ben işte bu mesleğe gözlerimi verdim. Zeki Müren nasıl kalbini verdi sizlere, ben de bu mesleğe gözümü verdim" dedi.

Lazerle gözüne işlem uygulandığını belirten Yılmaz, gözünün 6 ay ile 1 sene arasında düzeleceğini belirtti.

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