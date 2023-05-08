Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’dan İmamoğlu için pişkin paylaşım! Hani sanatçı yalaka olmazdı! Bu ne şimdi beyler

Erzurum’da, esnaf ziyaretinden sonra otobüsü keyfince durdurarak Havuzbaşı toplanma alanında konuşmaya başlayan, kendisine yönelik protestolar karşısında da protestocuları kışkırtıcı ifadeler kullanan Ekrem İmamoğlu’nun ucuz numarasına bir destek de sözde komedyenler Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’dan geldi.

Cem Yılmaz, “Her Şey Çok Güzel Olacak” diyerek açık açık siyasi mesaj verdiği paylaşımında, “Memleketimin her sağduyulu insanının bu güzel dileğinin gerçek olmasını canı gönülden diliyorum. Geçmiş olsun Ekrem başkan. İyiliğin kazanmasına hasretiz” dedi.

Şahan Gökbakar da İmamoğlu’nun provokasyonunu görmeyip “Erzurum’da yaşanan olaylar da, terör üzerinden ülkenin yarısından fazlasına atılan iftiralar da akıl alır gibi değil. İyi, vicdanlı, sağduyulu ve bu Cumhuriyeti çok seven insanlar olarak, beraberce bu kötülüğün karşısında duracağız. Onurlu, gururlu şerefli ve namuslu hayatlarımızı sevgi ve huzur içinde hep birlikte yaşayacağız hiç merak etmeyin!” herzelerini yumurtladı.



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