Cem Yılmaz Gezici yandaşlarını işte böyle çıldırttı!

Hain Gezi terörünü savunan yandaşlar, Cem Yılmaz’ı hedef aldı.

Kavala ve Demirtaş'a destek vermişti

Cem Yılmaz, 2013 yılındaki Gezi Parkı olaylarını finanse ettiği gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala ile terör örgütü PKK propagandası yapan Selahattin Demirtaş ile ilgili "Gizemli bir suçları varmış gibi gösterilmesini biz anlayamıyoruz. Çok trajik" demişti.

Bugün ise böyle bir mesajı paylaştı ve tepkileri üzerine çekti!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın sosyal medya hesabından Gezi davası ile ilgili mesaj paylaştı. Cem Yılmaz, Twitter’da “Gezi Parkına hiç gitmediğim halde o günlerden bugüne ‘en başta sensin, sen. Seni gidi Gezici’ diye saldırıldığından yola çıkarak bu konunun ne kadar ciddiyetsiz olduğunu ve bi o kadar ciddi olduğunu anlıyorum. Kim olduğuna bakıyorlar ne yaptığına değil” dedi.

Cem Yılmaz’ın Gezi terörüne yönelik yaptığı paylaşıma yandaş sert tepki gösterdi. İşte o tepkilerden bazıları: