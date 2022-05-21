Cem Yılmaz, 'beyin' emojisiyle ters düştü! Oğluna iğrenç sahneleri izlettiği ortaya çıktı!
Cem Yılmaz, Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri isimli vasat altı dizisinin reklamı için takla üstüne takla atıyor. Son olarak paylaştığı 'beyin' emojisiyle ters düşen Cem Yılmaz, dizisinin reklamını ilginç bir şekilde 9 yaşındaki oğluna yaptırdı. Dizideki iğrenç sahnelerden dolayı 18 yaşından küçüklerin izlememesi gerektiğini söyleyen Kemal Yılmaz'ın İngilizce olarak izlediğini söylemesi ve tavsiye etmesi de "Bu nasıl zihniyet" dedirtti.
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Popülerliğini yitirdikçe siyasi söylemlere sarılan Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği Erşan Kuneri isimli vasat altı kalan dizisi 13 Mayıs'ta Netflix'te izleyiciyle buluştu.
Yayınladığı ilk günden bu yana eleştiriyle gündeme gelen diziyle ilgili takla üstüne takla atan Cem Yılmaz, bu kez 9 yaşındaki oğlu Kemal'i reklam için devreye soktu.
"18 yaşından küçükler izlemesin" dedirttiği 9 yaşındaki oğluna iğrenç sahneleri izletti
Cem Yılmaz, Instagram hesabından 9 yaşındaki oğlunun videosunu "beyin" emojisiyle birlikte "Kamu Spotu" notuyla yayınladı.
Dizinin reklamı yaptırılan Kemal Yılmaz, "18 yaşından küçük arkadaşlarımız izlemesin. Çünkü küfürlü ve kanlı olduğu için kötü şeyler yaptırabilir bilinçaltında. Ama İngilizce izlemenizi tavsiye ederim" tavsiyesinde bulundu.
'Beyin' emojisiyle ters düştü! Bu nasıl zihniyet?
Oğluna "18 yaşından küçükler izlemesin" dedirten Cem Yılmaz, paylaşımındaki "beyin" emojisiyle ters düştü. Yılmaz, 9 yaşındaki oğluna 'İngilizce' izlettiği filmiyle "Bu nasıl zihniyet?" derdirtti.