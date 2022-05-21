Cem Yılmaz, 'beyin' emojisiyle ters düştü! Oğluna iğrenç sahneleri izlettiği ortaya çıktı!

Cem Yılmaz, Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri isimli vasat altı dizisinin reklamı için takla üstüne takla atıyor. Son olarak paylaştığı 'beyin' emojisiyle ters düşen Cem Yılmaz, dizisinin reklamını ilginç bir şekilde 9 yaşındaki oğluna yaptırdı. Dizideki iğrenç sahnelerden dolayı 18 yaşından küçüklerin izlememesi gerektiğini söyleyen Kemal Yılmaz'ın İngilizce olarak izlediğini söylemesi ve tavsiye etmesi de "Bu nasıl zihniyet" dedirtti.