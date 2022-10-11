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Gündem Cem Vakfı Başkanı Prof. Doğan anlattı! Alevileri engelleyen Anayasa'daki o kanun maddesiymiş
Gündem

Cem Vakfı Başkanı Prof. Doğan anlattı! Alevileri engelleyen Anayasa'daki o kanun maddesiymiş

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Cem Vakfı Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan, Alevileri engelleyen maddenin Anayasa'daki "Devrimler Kanunu" olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 23:40:00 - 2022-10-12 00:24:52

 Yeniakit.com.tr 

Cem Vakfı Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan, Habertürk TV canlı yayınında Fatih Altaylı'ya konuk oldu.

Prof. Doğan, Alevileri Devrimler Kanunu'nun engellediğini söyledi.

Prof. Dr. İzzettin Doğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile bir önceki bakanlık dönemindeki görüşmesini anlattı. Prof. Doğan şunları söyledi:

Bugünkü Adalet Bakanı Bekir Bozdağ beni bir gün davet etti. Dedi ki "Hocam bu işi halledip, çözelim." Olur dedim.

Sonunda şöyle bir noktaya vardık. Dedim ki sayın Bakan, bize yol bırakmıyorsunuz. Hukuk yollarını kapatıyorsunuz. Danıştay'a, Yargıtay'a, Sayıştay'a gittik. Hakimler dediler ki "Siz haklısınız ama Devrim Kanunları diye bir kanun var. Devrim Kanunlarında da Anayasa'ya aykırılığın iddia edilemeyeceğine dair Anayasa'da 1174. madde var. Biz de dedik ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmekten başka çaremiz yok.

Ben bunu sayın Bozdağ'a anlattım. Dedi ki hocam, "Siz bu kanunu oradan getirirseniz asıl biz o zaman kazanmış olacağız."

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