Cem Vakfı, Alevi Dernekleri Federasyonu'ndan ayrıldı! "Aleviliğe ihanet ediyorlar"

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Alevi Dernekleri Federasyonu'nun kurucu vakıflarından Cem Vakfı, federasyondan ayrıldığını duyurdu.

Kararı federasyona yazılı metinle bildiren vakıf, kendilerine ait binanın da en kısa sürede boşaltılmasını istedi.

Cem Vakfı Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan, Alevi Dernekleri Federasyonu'nun Aleviliğe ihanet ettiğini söyleyip, federasyondaki Kurucu Onursal Başkanlık görevinden de ayrıldığını belirtti.

Prof. Doğan, ayrılık gerekçesi olarak şunları söyledi:

Federasyon kuruluş amaçlarına göre çalışmalarınızı düzenlemediğiniz ve Alevi İslam anlayışını “Ali’siz Aleviliğe” dayandıran tasarruf ve beyanlarınız ve inançtan çok siyasi davranışlarınızla büyük emeklerle kurduğumuz AVF’ye ihanet ettiğiniz için CEM Vakfı olarak;

a) AVF’den ayrıldığımızı,

b) Kurucu Onursal Başkanı olarak AVF’den ayrıldığımı, AVF’ye geçici olarak tahsis ettiğimiz AVF Genel Merkez binasını en kısa sürede (en geç 15 gün) içinde tahliye etmenizi, Cem Vakfı’na teslim etmenizi bildirir, iyi günler dilerim.