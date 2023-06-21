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Spor Cem Uzan, milyonlarca euroluk teklifin detaylarını açıkladı
Spor

Cem Uzan, milyonlarca euroluk teklifin detaylarını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-06-21 02:13:00 -

Galatasaray'ın sponsorluk iddialarına ilişkin yalanlama yaptığı Cem Uzan'dan çarpıcı bir açıklama daha geldi.

Paris'te yaşayan iş adamı Cem Uzan, Galatasaray'a 72 milyon euroluk bir sponsorluk teklifine hazırlanıyor. Uzan'ın teklifinin içinde bu sezonki performansıyla taraftarın gönlüne taht kuran Mauro Icardi'nin 40 milyon euroluk bonservisinin alınması da var.

"5 yıllık sponsorluk teklifi yapacağız"

İş insanı Cem Uzan, "Markamı dünya çapında büyütmek istiyorum. Bu sebeple Galatasaray'a 5 yıllık sponsorluk teklifi yapacağız. En geç Cuma günü bu teklifi sunacağız. Teklif 72 milyon Euro'nun altında değil. Paketin içinde Icardi transferi de bir faktör" dedi.

Galatasaray yalanlamıştı

Galatasaray'dan Cem Uzan'ın sponsorluk iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüzün tüm sponsorluk görüşmeleri bu konuda yetkili bir komite tarafından yürütülmektedir. Bu görüşmeler arasında son günlerde sosyal medya ve basın organlarına konu olan kişi ve kurumlar bulunmamaktadır" denildi.

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