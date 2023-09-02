Cem Uzan canlı yayında kritik bir uyarı paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı herkes desteklemeli! İşte o sözler

Cem Uzan Ensonhaber'e "Türkiye seçim sürecini geride bıraktı" diyerek kritik uyarıyı yaptı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı herkes desteklemeli"

Seçim sürecini ve gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Cem Uzan, seçimlerin ardından herkesin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek olması gerektiğini vurguladı.

"Kılıçdaroğlu’nun görevde kalması Türkiye için bir ayıptır"

Cem Uzan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Dünyada 13 seçim kaybeden dünyada nadir bulunan bir özellik. Kılıçdaroğlu’nun yanında 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 kişilik ekibe karşı galip geldi. 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olan bir sistem dünyada yok. Sonuna kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı desteklemek lazım. Kılıçdaroğlu’nun görevde kalması Türkiye için bir ayıptır.

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"Ekonomi konusunda doğru adımlar atıyor"

Muhalefetin 7 cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu bir sistem Türkiye’ye umut olmayacağı görülmüştür. Düşünün muhalefetin seçimleri kazandığını böyle yönetilen bir ülkede ekonomi düzgün olur mu. İktidar şu an ekonomi konusunda doğru adımlar atıyor. Mehmet Şimşek yönetiminde atılan adımlar olumlu. Kılıçdaroğlu kazansaydı kaos olurdu.

"Yüzde 52 oy alarak 20 yıl sonra tekrar seçilen bir Cumhurbaşkanımız var"

Uzun zaman sonra tekrardan medyaya döndük. Sunucu seçimlerimiz yapılıyor. Türk dizileri artık yurt dışına pazarlanıyor. Yerli dizi sektörünün ik temelleri 1991’de benim kanalımda atıldı. Yüzde 52 oy alarak 20 yıl sonra tekrar seçilen bir Cumhurbaşkanımız var. Türkiye’de medya var, o haberi okursunuz öbürünü okumazsınız. Bir sürü kanal var. Tüm dünyada bu kanunlar var. Toplumun nabzını o kanunlarla ölçmek zorundasınız. dedi.