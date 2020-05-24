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Gündem

Cem Uzan bayramda aldığı müjdeyi açıkladı

Hortumcu Cem Uzan, sosyal medya hesabından dede olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 20:11:00 -
Cem Uzan bayramda aldığı müjdeyi açıkladı

Uzun yıllardır yurt dışında yaşayan Cem Uzan, dede oldu.

Cem Uzan'ın büyük oğlu Sinan Uzan ve eşi Luisa Uzan'ın kız bebekleri dün İstanbul'daki Amerikan Hastanesi'nde dünyaya geldi. Bebeğe Alev isminin verildiği öğrenildi.

59 yaşında dedelik heyecanı yaşayan Cem Uzan ise “Torunum Alev Uzan'ın dünyaya gelişi benim için çifte bayram oldu, bayram şekerini oğlum ve gelinim verdiler, büyük mutluluk” ifadelerini kullandı.

12 Ekim 2009 tarihinde, Fransa'ya yaptığı siyasi sığınma başvurusu kabul edilen Uzan, yaklaşık 11 yıldır yurt dışında bulunuyor.

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Yorumlar

selim

hırsız.... bir de utanmadan geçenlerde ekonomi konusunda cevher yumurtluyordu, çalıp kaçırdıklarını ülkeye geri getir.
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