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Gündem Cem Özdemir, Can Dündar'ın mal varlığını kurtarma peşinde!
Gündem

Cem Özdemir, Can Dündar'ın mal varlığını kurtarma peşinde!

Türkiye'de vatan hainliğinden yargılanan ancak Almanya'ya kaçan Can Dündar'ın mahkemeye gelmemesi durumunda mal varlığına el konulacağı devşirme Cem Özdemir'i huzursuz etti. Özdemir, Can Dündar için federal hükümete soru önergesi verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 00:25:00 - 2020-10-07 00:30:13
Cem Özdemir, Can Dündar'ın mal varlığını kurtarma peşinde!

Almanya’da Türkiye’ye karşı düşmanca tavırlarıyla bilinen Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir, vatan hainliğinden yargılanan ancak mahkemeye katılmadığı için mal varlığına el konulması durumuyla karşı karşıya kalan Can Dündar için federal hükümete soru önergesi verdi.

Can Dündar için soru önergesi

Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir, federal hükümete sunduğu yazılı soru önergesini Twitter hesabında paylaştı. Soru önergesinde, "Federal hükümet, mahkemeye gitmemesi halinde mal varlığına el konulacak olan Can Dündar gibi Almanya'ya sığınan Türk vatandaşlarının mülkiyet hakları ihlallerine ilişkin durumu Türk hükümeti ile görüştü mü?" ifadeleri yer aldı.

Hedefinde yine Erdoğan vardı

Vatan düşmanı, batı devşirmesi Cem Özdemir, Twitter mesajında "Erdoğan çaresizce Almanya'da da kendisine muhalefet edenleri korkutmaya çalışıyor. Türkiye'den gelen tehditler ve baskılar derhal sona ermelidir" dedi. Özdemir, "Federal hükümet buna karşı ne yapıyor, Burak Çopur ve Can Dündar için somut olarak hangi girişimlerde bulunuyor? Yanıtı merak ediyorum" dedi.

Ne olmuştu?

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, hainlikten yargılanan ancak Almanya’ya kaçarak duruşmalara katılmayan Dündar'ın yargılandığı MİT Tırları davasında yeni bir karar aldı. Mahkeme Can Dündar'ın mahkemeye gelmemesi halinde Türkiye'deki tüm mal varlığına el konulmasına karar verdi.
Almanya'dan iadesi istenen Dündar'ın "kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yabancı ülkede bulunduğunun anlaşıldığı" gerekçesiyle kaçak şartlarının oluştuğu belirtildi. Dündar'a mahkemeye gitmesi için 15 gün süre tanınmıştı.

Can Dündar'ın İstanbul Üsküdar, Ankara Çankaya ve Bodrum'da çeşitli taşınmazları bulunuyor.

 

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