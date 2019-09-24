ATV Ana Haber başlar başlamaz ATV ana haber spikeri Cem Öğretir neden yok? Cem Öğretir’e ne oldu? Cem Öğretir nerede?

Atv Ana Haber sunucusu Cem Öğretir, motosikletine araç çarpması sonucu kaza geçirmişti. Kaza sonucunda 6 kaburga ve köprücük kemiği kırılan Öğretir olay yerine çağırılan ambulansla İstanbul’da özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cem Öğretir’in hastanede ameliyat olacağı öğrenilmişti.

Cem Öğretir, 9 Ağustos 1973 yılında İngiltere'de dünyaya gelmiştir. Çocukluğunu Eskişehir'de geçirdi. 1995'te Anadolu Üniversitesi Sinema-Televizyon bölümünden mezun oldu. İlk iş deneyimini 1995'de Show TV'de başlayıp Mehmet Ali Birand'in 32. Gün ekibinde yer alarak gerçekleştirdi. 1999 yılında Show TV'den ayrılıp Star TV'ye geçti. 2000 yılında Uğur Dündar'ın gelmesine rağmen Star TV'den ayrılarak CNN Türk'e geçti. CNN Türk haber merkezinde editör ve sunuculuk yapmıştır. 2005 yılında CNN Türk'ten ayrılıp Dialog Anlatım İletişim'de ve İletişim Akademisi'nde sunuculuk dersleri vermektedir. 2008 yılında kısa bir süre Fatih Altaylı'nın teklifi üzerinde Kanal 1'e geçti ve bu kanaldan ayrıldı. Daha sonra Erdoğan Aktaş'ın ekibinde yer alan Öğretir, Habertürk'te Gün Ortası haberlerini sundu. Aktaş'ın atv ve a Haber'e geçmesiyle birlikte, Öğretir de 10 Ağustos 2009'dan beri atv'de Ana Haber Bülteni'ni sunmaktadır. Kendisi gibi haberci ve sunucu olan Seda Öğretir yaptığı evliliğinden 1 kızı bulunmaktadır.